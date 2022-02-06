台中驚為天人美食？底下留言「狂跳針7字」　在地人邪笑：別害人啦

▲台中人說第二市場內有很多美食。（圖／翻攝自Google maps）



記者黃可昀／綜合報導

台中是很多人國內旅遊首選，外地人不外乎就是吃屋馬、茶六燒肉，或是嚐嚐獨有小吃麻薏湯。日前有網友徵詢，台中有哪些比較特別、外地人一吃會驚豔的美食？底下留言馬上洗版7字，當地人看了卻忍不住偷笑。

原PO在PTT問卦「台中好吃到驚為天人的食物？」最近跟朋友約好要一起分享家鄉美食，因此想徵求台中有哪些特別的食物，是外地人很少會吃到，或是口味好吃到讓人印象深刻，「甜鹹食物都可以，喝的也行，徵求比較不為人知的美食！」

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▲許多人推薦蘿蔔糕。（圖／記者白珈陽攝）



底下留言突然默契一致，全都推薦「第二市場蘿蔔糕」，是當地的排隊名攤，搭配古早味紅茶更是一絕，「第二市場蘿蔔糕還不錯，好像老一輩的多說三項～旁邊餛飩包子也不錯，順便喝個豆漿紅茶」、「認真說，我外縣市朋友還真的覺得蘿蔔糕好吃」、「第二市場蘿蔔糕，真心不騙，看看台中排隊的人潮」、「怎麼可以錯過第二市場蘿蔔糕！」

不過蘿蔔糕的評價兩極，有些人覺得這反而是地雷，「蘿蔔糕很普通……我比較喜歡隔壁相思麵」、「蘿蔔糕是驚為天人的__」、「不要害人家啦，第二市場蘿蔔糕旁邊的越南法國麵包」、「那蘿蔔糕.....沒吃完就走了」、「第二市場就是驚為天人的平凡哈哈」。