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屢傳國人赴柬埔寨遭詐騙　張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

▲張其祿17日偕同黨內參選人，召開「糖衣致命海外陷阱，國人慎防多元誘騙」記者會。（圖／張其祿辦公室提供）

▲張其祿17日召開「糖衣致命海外陷阱，國人慎防多元誘騙」記者會。（圖／張其祿辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注。民眾黨立委張其祿17日偕同黨內參選人，召開「糖衣致命海外陷阱，國人慎防多元誘騙」記者會，提醒國人謹慎小心提防有心人以旅行社、網路遊戲、博弈遊戲、中獎等多元方式引誘國人跌入海外致命陷阱。

張其祿指出，目前柬埔寨人蛇詐騙案全國統計最多就是屏東縣有41人報案，其次高雄市35件，第三名新北市34件，而高屏地區的原鄉部落更傳出原鄉求職青年被連鎖引誘、「整批騙走」、原住民青年離奇猝死柬埔寨消息；地方政府也必須強化對偏鄉地區及原鄉部落的多元宣導，慎防求職年輕人再度受騙。

張其祿說，以屏東縣為例，屏東縣是目前全台20年來人口流失最快縣市之一，低薪、高房價、高失業率都使地方青年在沒有社會經驗下，向外謀職被詐騙甚至成為詐騙車手及幫兇、成為共犯結構，受困者畏罪不敢反抗報案，被迫被賣往海外；而政府從106年以來的新南向政策花了250億，卻未見實質進展，若真的外交政策有正向發展，應該尋求實質外交合作及國際刑警組織合作，盡速營救國人、共同打擊犯罪。

張其祿提及，中研院以「台灣貨幣金融改革政策建議書」指出「台灣經濟奇蹟已經消失20年」，以主計總處公布110年家庭收支調查結果，每戶可支配所得差距（貧富差距）倍數擴大至6.15倍創10年來最大紀錄，今年6月物價漲幅創近14年來新高，住宅價格指數年增率高達9.41％，房租指數年增1.85％為25年來新高，失業人口已達44.2萬人，我國今年6月失業率創8個月來新高，都影響青年在台灣待不下去、夢想出國淘金，看到「免經驗高報酬、包吃住機票」容易受騙，這些都是如此重大的詐騙人口販運連續事件背後的社會結構性問題。

此外，張其祿說，相關消息指出柬埔寨滯留國人約4000人，其中不少人在當地被詐騙集團收編，如老鼠會般詐騙台灣人；某些受害台灣人可能是應徵薪資相符的技術人員，而非特別受高薪誘騙者。當前政府首次從柬埔寨救回9人（其中1人疑為共犯被聲押）一案，也非政府主動出擊的結果，而是被動接獲泰國政府通報，我國政府仍須以更謹慎積極作為，協助無辜受害國民。

張其祿強調，從今年3月至今，全台已共受理344件柬埔寨人蛇詐騙案；目前得知消息是，詐騙話術有因柬埔寨這件時事新聞而變更，因此強力呼籲國人，當前除了臉書、IG詐騙外，還有以下情況，例如旅行社、網路遊戲、博弈遊戲，詐騙者以回饋老玩家送你免費遊玩東南亞國家（緬甸、印尼、泰國、菲律賓）送住五星級飯店等話術，誘使飛到該地點後就進行綁架，也有恭喜中獎了一萬元美金，但須飛往東南亞國家才有辦法領取獎金，詐騙國人去該地區受害綁架。

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