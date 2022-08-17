在台培訓3個月「就有20萬爽花」　他見最強徵才文：真的會心動

▲小心海外工作變「豬仔」，恐遭性侵或活摘器官。 （示意圖／記者游宗樺攝）

網搜小組／劉維榛報導

6月時，一名24歲台人赴柬埔寨工作，怎料8月驟逝，而家屬想看孩子遺體照片，畫面卻只有「頸部以上」，懷疑是被除器官慘死異鄉。由於海外詐騙工作到處狂PO，有網友看完工作內容與福利後，不禁直呼「我都心動了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》轉貼一張詐騙工作內容，工作職缺是「線上客服處理員、手機遊戲處理員、娛樂城客服與後台系統處理員」，底薪4萬5000元，基本收入10至15萬起，上班時間為13：00到23：00，月休4至6天，年齡僅限18至40歲。

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詐騙集團還強調，滿期公司配來回機票或是兌換現金新台幣5萬，3個月培訓期間包吃包住，若有經濟困難者，還可預支10至20萬元，「目前台灣設立地點，人數已滿需暫時調派到柬埔寨金邊」，培訓後可調派回台，或是安排到分公司。

▲詐騙話術超強，還喊出沒錢的人可預支20萬元 。（圖／翻攝爆怨公社）



看完以上資訊後，原PO不禁直呼，「我現在才知道，為什麼那麼多人願意去被K，原來應徵話術是多麼慫恿入題...看了我都心動了，這些詐騙集團的人，什麼死人骨頭話都講的出來。」

底下網友熱議，「其實博弈遊戲客服真的會賺這麼多，因為有績效獎金，只是工作地點是在台中，不會在柬埔寨金邊」、「台灣求職怎麼變得那麼可怕了」、「客服還限年齡就很奇怪了啊」、「歧視40歲以上的器官不好嗎」、「真的很吸引人」、「其實救援團體有統計，被高薪騙去的沒想像多，五成以上都是熟人騙去，同鄉或朋友」、「台灣有面試的點，那政府還等什麼」、「先請他們預支一下20萬」。

▼網友認為，光是月賺15萬就很可疑。（圖／翻攝爆怨公社）

