假冒公司聚餐訂桌買酒誆店家匯款　恆春警提醒詐騙新招

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春警分局最近於社群網路發現新的詐騙手法，騙徒佯稱公司、團體要辦員工旅遊聚餐，指定特定紅酒，要店家向該紅酒業者先訂貨付款，俟聚餐結束一併結帳，為取信店家，還偽造假匯款到店家的單據，店家不疑有他，幫購買紅酒後被封鎖帳才知受騙，警方籲請店家提高警覺，以免被騙。

▲恆春警分局偵查隊長黃文杰說明詐騙集團最新詐騙手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警方表示，該詐騙方式是由詐騙集團冒稱某公司、團體要辦理聚餐、員工旅遊等活動，向餐廳連續數日大量訂桌，再詐稱該公司有特殊需求如供餐期間要某種特定紅酒，要店家向某特定酒商匯款進貨，該公司會在訂餐結束後一併結帳，為了取信店家，甚至會偽造匯款單據，詐稱已先行將款項匯至餐廳帳戶以取信店家，要是餐廳依詐諞集團提供之帳戶將代訂紅酒款項匯出，就會遭詐騙集團封鎖直接消失，餐廳業者不只損失紅酒貨款，還會損失準備食材，以及營業損失。

恆春分局分局長林明波表示，這種犯行都是利用大量訂餐使餐廳放下戒心再詐取財物；而轄內曾有餐廳接獲這類詐騙電話，但餐廳相當有警覺心，發覺有異便以該店未提供酒水或外帶酒類而予拒絕，尚未有店家蒙受損失，特別呼籲請餐廳或其他店家特別注意，遇有來路不明訂單請店家多方查證，並與同業互相交流，互相宣導，或去電165反詐騙電話諮詢，以維民眾財產安全。