125公斤確診孕婦居隔期間出現產兆　嘉醫團隊協助順利產女

▲125公斤確診婦居隔期間出現產兆順利產女 。（圖／衛生福利部嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名孕婦預計進行剖腹產手術，在住院前例行篩檢竟然是確診者，只好回家等，等到第四天還沒出關竟然開始陣痛，但這位需要剖腹產的媽媽體重高達125公斤！

嘉義醫院黃元德院長立即啟動團隊，醫院對各類確診病人就醫動線都做過演練，團隊早已因應不同狀況模擬過病房接生的方式，所以過程非常順利，讓產婦於本月19日順利生下女兒，女嬰體重3,600公克，母女均安。夫妻因雙雙確診小孩一出生便和父母隔離，夫妻最希望趕快解隔可以抱抱寶寶。也表示永遠感謝黃院長及嘉義醫院醫護團隊在疫情中伸出援手，先生更說:未來不管要不要再生都要陪著太太減重保健康。

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生產過程中媽媽十分緊張，一直擔心會將病毒傳染給寶寶，但團隊不斷給予關懷，安撫媽媽情緒，讓產婦順利產下寶寶。而寶寶目前連採二次皆為陰性，讓媽媽鬆了一口氣，不斷感謝醫護團隊的協助。醫護同仁著防護衣至負壓隔離病房協助產後照護及嬰兒照護衛教，產婦直說這幾天感謝專責病房的團隊悉心協助，照顧無微不至甚至比家人還親，內心感激難以言喻。

黃院長回想手術過程，穿著防護衣開刀簡直是人肉蒸籠，再戴上N95口罩及面罩，眼鏡的霧氣讓對面刷手護理師也有如仙女般飄逸，整個過程伴隨著大量汗水，直到一聲娃娃初啼，一切辛苦都值回票價，嘉義醫院做到了!

黃院長也提醒，體重過重的婦女想要懷孕生子可能是大問題。肥胖不僅會造成排卵異常、賀爾蒙異常、不易懷孕外，也容易引起如妊娠糖尿病、高血壓、妊娠毒血症等危險因子，建議懷孕前的BMI最好低於24，以避免風險。