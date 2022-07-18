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蛋蛋的哀傷！他腹痛急診睪丸被切 「無法生殖」　醫院免賠原因曝

▲桃園市陳姓婦產科醫師去年11月為女子診斷有漏尿問題，後來進行陰道修補手術時，麻醉與手術同時進行，導致女子一度命危，事後被救回卻成植物人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲嘉義一江姓男子因為腹痛到醫院急診，最後卻被切除睪丸，導致生殖機能喪失，他怒告醫院求償300萬元。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一江姓男子因腹痛前往衛福部嘉義醫院急診，他指控醫院未對他做任何處置，他自己花6千做斷層掃描後，才讓他住院觀察，直到他自行轉院，才發現有「急性闌尾炎併腹膜炎」需要做緊急手術，但術後左側睪丸腫脹，最後慘遭切除，生殖機能完全喪失，他怒告嘉義醫院延誤病情，求償300萬元，經嘉義地院審理，認為江男的睪丸被切除，是因為在他院手術、插尿管感染導致，和嘉義醫院無關，判江男敗訴，全案還可上訴。

江男指控，他於2011年12月19日下午，因腹部劇痛前往衛福部嘉義醫院急診，經方姓醫師診療後，認為只是單純腹痛，沒有做其他檢查，江男覺得不放心，又自費6000元作斷層掃描，才發現盲腸内有異物，方醫師便要他住院觀察，到了隔天江男仍覺得劇痛，主動詢問醫師是否需要手術，但醫師表示「先吃藥打針看看會不會好」，延誤他的病情。

到了21日，江男要求轉院到嘉義榮民分院後，經檢查院方認為江男有「急性闌尾炎併腹膜炎」，立即進行緊急手術，結果術後江男左側睪丸腫脹，回家後按醫囑冰敷仍疼痛不已，兩周後再回診，發現有陰囊水腫情形，緊急將左側睪丸切除，並在術後實測精液檢查，確認江男生殖機能全數喪失。江男晴天霹靂，認為從一開始到嘉義醫院急診時，就被醫生延誤病情，向嘉義醫院提告求償316萬餘元，包含醫療費、看護費和精神撫慰金200萬元等費用。

全案審理時，嘉義醫院表示，江男來急診時，電腦斷層顯示他的盲腸及闌尾部分有腫脹發炎的情形，醫師有告知他可能病情，也提出3種處理方式讓他選擇，其中包含用抗生素治療後評估是否開刀、開刀時判斷並可能同時切除盲腸及闌尾、只切除闌尾。江男自行選擇第一種，所以打抗生素住院觀察，隔日值班醫師判斷他出現腹膜炎症狀，向他告知需要開刀，否則會有生命危險，江男於是選擇轉院治療。

法官認為，在江男住院期間，嘉義醫院的醫師、護理人員的處置，並無任何疏失，且根據嘉義榮民分院回函內容，江男接受手術後，出現左側睪丸腫脹情形，主因可能是在嘉義榮民分院手術時，因尿管置入，造成泌尿道感染所致，並非因闌尾炎發炎所致，手術也不是嘉義醫院做的，和嘉義醫院醫師如何處置並無關係，判處江男敗訴。

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