偷帶毒品被抓到！囚犯急了「整包吞下肚」慘死　竟是媽媽送來的

▲英國一名囚犯把整包毒品吞下肚，不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國34歲囚犯蕭恩（Shaun Hughes）接受親友探監時，母親偷偷遞出一包不明包裹，立刻被獄警介入攔截。他在情急之下，竟把整包物品吞下肚，隨後坦承那是毒品，卻沒有接受適當醫療措施，隔天凌晨被發現陳屍牢房內。

《鏡報》等外媒報導，蕭恩犯下入室盜竊、駕駛犯罪、持有毒品等罪名，2015年1月被判處3年4個月有期徒刑，生前在諾森伯蘭郡（Northumberland）的男子監獄服刑，2016年3月在獄中去世。監管機構最近公布的報告指出，囚犯承受「多種藥物結合引發的」呼吸衰竭後死亡。

▲監管機構指出，獄方處理蕭恩案時出現缺失。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



蕭恩吞下整包毒品後，立刻被帶回牢房，接受護理師的檢查，結果發現「健康狀況良好」，卻沒有安排獄警每小時巡房，持續監控健康狀況。他最後一次被看到是在下午5時45分，時隔超過12小時，才在隔日凌晨5時57分被發現失去意識，6時47分宣告不治。

監管機構認為，蕭恩吞下毒品後，應該立刻送醫，而護理師檢查後竟未發現囚犯處於藥品中毒的風險，也沒有確保完整監控及評估，確有疏失。他們也指出，蕭恩死亡後，那所監獄還有另外12人接連去世，其中2例與毒品有關，顯示獄方對於此類事件缺乏明確的標準作業程序（SOP）。

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