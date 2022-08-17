心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門找2教友陪　艾成7樓墜落亡

記者陳雕文／新北報導

怎麼會…藝人艾成17日上午10時許從蘆洲捷運站共構大樓7樓墜下當場死亡，警方封鎖現場釐清。據了解，艾成昨晚心情不好，找老婆王瞳談心，到了今天上午，王瞳要去宜蘭工作，見艾成情緒仍舊不穩，因此找了2名教友陪艾成，沒想到她剛出門沒多久，艾成即墜樓身亡。

▲藝人艾成墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成臉書）

據了解，當邱女、李男到達王瞳住處時，艾成情緒低落，後來把自己關在房間，儘管2教友試圖安撫，但艾成仍發生墜樓死亡遺憾。

40歲的艾成是馬來西亞華裔男藝人、歌手、演員，曾在三立電視與台視《超級偶像》第一季踢館者及第二季總冠軍，2020年才和藝人王瞳結為連理，2周前2人才開心慶祝結婚2周年，未料17日卻發生憾事。

▲艾成腦漿四溢慘死，警方在現場拉起封鎖線調查，以下同。（圖／記者黃彥傑攝）

先前曾傳出，艾成經營艾叻沙，全盛時期有4家店，不過近3年受到疫情衝擊，西門町創始店在日前收攤，只剩下一家，欠債約500萬，王瞳6月受訪時表示，「他（艾成）看到數字血壓高」，但看在她的眼裡，她認為老公近年成長很多。

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