遭外交部抹黑　Bump嘆「小孩會怎想我」宣布詐騙解碼停更：受夠了

▲Bump詐騙解碼停更，「受夠了」。（圖／翻攝bumpbro IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，立志可以幫助社會大眾，系列影片除了與學校及教育部合作，希望可以解救被詐騙、勒索的學生之外，也出國拯救杜拜、柬埔寨受困的台人。然而，外交部16日針對Bump的影片內容稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump無奈地宣布永久停更「詐騙解碼」系列影片。

Bump近日成為「柬埔寨詐騙」的吹哨者而爆紅，事後他不斷感謝各方協助，未曾將功勞攬在身上，進而讓網友敬佩，直呼是台灣網紅典範。然而，Bump過去進行杜拜救援被詐騙的台男時，向外交部駐杜拜辦事處求助屢遇困難，被拒絕發放臨時護照，憤而發影片反擊。

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外交部16日表示，他們去年12月26日獲報後，立刻聯繫當事人、當事人家屬，並協助通報杜拜警方，促成救援行動，直到當事人在12月31日從醫院脫困，認為媒體在報導錢應該查證，「切勿以訛傳訛，避免誤導國人。」然而，外交部的說法與Bump所述明顯有出入。

對此，Bump於16日晚間表示，救援過程的影片原檔、機票、發票、訂房訊息等都還有留著，一切都經得起考驗，感嘆「做這一件事情真的是他媽的爛透了」，「只要你們再繼續他媽的亂講我誤導民眾，我就每天開直播、拍影片，聯合所有力量控訴到你們下台為止！」

Bump表示，「發這種新聞，是要我以後小孩怎麼想我？台灣2000多萬人口，我訂閱只有80萬，你們一篇新聞可以輕易毀掉我的一切跟未來」，「我真的受夠了，詐騙解碼系列永久停更」。

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