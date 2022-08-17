他問為何「在地名店」當地人都不吃：都觀光客在排　網曝1致命原因

▲為何「在地美食名店」但在地人都不吃，網分析1主因影響最大。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣美食豐富且多樣，各縣市也有各自獨特的美食及名店，而有網友在批踢踢表示，每次看到有人在討論哪一間的餐廳或名店好吃時，就會有人說「那間都觀光客在吃的，在地人都不吃那間」，讓他好奇「真的有名店是在地人不吃的嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，有時候看到大家在討論說，哪個地方有什麼好吃的店或美食時，就會有一些人說「那一間都觀光客在吃的，在地人都不吃那一間，內行的都吃別間」，讓他因此好奇這種說法的真假，「只賣觀光客這樣還沒倒喔，真的會有這種店嗎，真的有名店是在地人不吃的嗎？」

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「在地人會吃丹丹，反而是觀光客吃不習慣」、「我認識的台南人，都不吃度小月」、「富盛號每次經過都是觀光客」、「那些有名的牛肉湯一家都沒吃過」、「吃膩就不吃，我家附近名店我也很少吃」、「價格也沒比較便宜，在地人有其他選擇」。

也有網友分析，認為主因是「當地人不想排隊」。有人說，「如果很難吃就不會這麼多客人了，只是當地人不會跟人潮去排隊」、「有些店原本都是在地人吃的，有名之後就變成觀光客排隊，在地人不吃了」、「主要是在地人不想排隊吧」、「其實可能不是難吃，只是觀光客一多，品質多少會下滑」。

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