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記者詹宜庭／台北報導

台北市副市長黃珊珊15日表示，未來打算與巴黎洽談雙城論壇，讓世界看見台灣。對此，台北市議員林穎孟16日開轟，自己早在2021年1月要求過，結果卻遭黃珊珊敷衍，「之前不辦，現在要選台北市長了才拿來當牛肉，這是什麼意思？跟柯市長一樣繼續騙？」

黃珊珊表示，「雙城論壇」不應該限縮於台北與上海，中華民國是主權獨立的國家，台北市作為中華民國的首都，有自信跟全世界的國家、城市交流；未來也打算跟法國巴黎洽談雙城論壇，台北會踏上國際舞台，讓世界看見台灣。

不過，針對黃珊珊的巴黎雙城論壇提議，林穎孟今砲轟，自己早在2021年1月5日向北市府要求過，提議台北市應和世界其他更進步的國家舉辦雙城論壇，比如巴黎，「當時黃副也有在場，結果卻隨便敷衍，最後根本沒打算舉辦，之前不辦，現在要選台北市長了才拿來當牛肉，這是什麼意思？跟柯市長一樣繼續騙？」

另外，林穎孟更附上質詢影片，表示自己在質詢時提問柯文哲，時任台北市都發局長林洲民曾以都發局名義，舉辦兩年台北巴黎雙城論壇，為何後來卻不辦了？柯文哲則回應「因為他走了啊」，原來柯認為台北巴黎雙城論壇是林洲民個人意志，林穎孟痛批柯文哲及黃珊珊「根本無心與中國之外的其他國家舉辦雙城論壇」。

「如果真有心，為何去年不辦？為何今年不辦？」林穎孟狠酸，市府唯一做的只有假意不懂共機擾台、藐視議會決議硬要舉辦台北上海雙城論壇；台北上海雙城論壇，可以超越疫情斥資95萬元辦1小時的視訊，但和其他國家雙城論壇，則是「抱歉沒空」。

林穎孟強調，現任副市長黃珊珊擁有行政資源，倘若有心要辦，任內早就該兌現，而不是選舉將近，看到風向、看到競爭對手陳時中部長喊出類似政策，才趕快將之前打槍議員、無心執行的內容端出來，「柯市長已經詐騙過我一百次了，繼承柯市長遺志的黃副，端出這種牛肉，我是不敢卒睹，鬼才相信。」

▲台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）