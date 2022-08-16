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強逼女友堂妹吞吐！惡男打悲情牌「要養失智嬤」求輕判遭打臉

▲桃園市曾姓男子去年1月透過交友軟體認識未滿16歲少女，當晚竟邀約至摩鐵發生性關係並口交得逞，事後還拍攝裸照等猥褻影片挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲嘉義男子逼女友堂妹口交，害她患鬱症陷低潮，遭判刑4年10月。（示意圖，非本案當事人／免費圖庫pxhere）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名29歲男子與女友同居，在住處廁所前遇到女友堂妹隻身一人上廁所，竟強壓對方頭部替自己口交，害年僅15歲的她深陷憂鬱情緒走不出來。男子雖然打悲情牌表示家中還有高齡失智嬤、身障父親要養，法官認為「與本案犯罪情節輕重判斷並無關係」，依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月。

判決指出，男子阿強（化名）與女友交往時曾同居一段時間，2019年8月某日深夜，阿強在女友位於阿里山鄉的住處，發現女友堂妹小君（化名）在1樓後方廁所如廁結束後獨自步出，阿強竟不顧小君反抗，強壓其頭部替自己口交得逞。

審理時阿強供稱犯行時處在酒醉狀態，已屬精神障礙或辨識能力顯著減低之情形，但法官認為，當時阿強仍可明確判斷小君前去如廁並且決意尾隨，也可明確辨別小君有抗拒之舉，難認阿強無法辨識行為違法，不採信此部分辯詞。

另外，阿強又稱自己有意賠償，但小君及其父母求償金額高達400萬元，根本無力負擔，且祖母已高齡81歲、患有失智症，父親因工作受傷下半身癱瘓，領有殘障手冊，須由身為獨子的自己照顧，請求輕判。

法官根據小君的精神科看診紀錄，發現不管是醫院或是診所，皆診斷出小君事後患有焦慮症、憂鬱症、睡眠障礙症，還有創傷後壓力症候群，難認阿強所為犯行情節輕微，父母會請求鉅額賠償，可能也是因女兒受到的創傷非輕，才拒絕調解，至於阿強家境是否困頓等，與本案無關，因此依成年人故意對少年犯強制性交罪，處4年10月，可上訴。

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