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好心女出借廁所幫開燈…熟客下秒搶錢揍到骨折！法官怒重判

▲▼暴力,謀殺,拳頭。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲柯姓婦人好心讓熟客紅姓男子借用廁所，紅男卻出拳將她狂歐在地，並搶走包包與3500元，法官也認為太可惡重判他7年徒刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／彰化報導

一名紅姓男子今年2月到柯姓婦人開的雜貨店，先佯裝買東西並借用廁所，卻突然徒手狂揍柯女頭部，將人揍到痛昏倒地，就拿走柯女包包、戒指跟抽屜裡3500元後逃逸，柯女被打到手指骨折、腦震盪，彰化地院認為柯男前科累累，才剛出獄不久又粗暴犯案，實在可惡，依強盜罪重判紅男有期徒刑7年，可上訴。

判決書指出，紅姓男子在今年2月17日早上8點多，到柯姓婦人開設到雜貨店買東西，並說要借用廁所，柯婦心想紅男是店裡熟客，於是就同意讓他使用，沒想到柯男竟趁婦人不注意、徒手從後方朝她頭部狂毆，婦人被打倒暈厥在地，柯卻仍不停攻擊，婦人再度痛醒並央求「不要再打了」，柯見婦人已爬不起來無力反擊，才轉身搜刮婦人包包，裡面包含證件、手鍊、項鍊、戒指，以及抽屜內3500元現金全被紅男拿走。

柯婦被揍到腦震盪，頭部外傷，右小指也骨折，她向警方表示男子來借廁所，她還好心要幫對方開廁所燈，手才剛按到開關就被男子從後攻擊。

法院調查，紅男先前也曾犯下強盜罪，被台中地院判5年6月徒刑，假釋出獄期間還犯交通危險罪，被判刑3個月，撤銷假釋2案接續執行，於2020年1月才出監，在5年內再犯有期徒刑以上之罪，構成累犯。

彰化地院認為紅男利用柯婦看他是熟客、好意出借廁所，卻破壞婦人之信任進行強盜，對婦人留下極大陰影，且不願與紅男調解，惡性重大，審酌其自述平常工作以整理水溝居多，犯後坦承犯行，並寫下悔過書，態度尚可，於是依強盜罪，重判7年徒刑，不得易科罰金，仍可上訴。

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