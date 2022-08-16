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KK園區活摘器官如煉獄　高大成曝暗黑內幕：病患賣腎全身器官摘光

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高大成曝器官買賣內幕。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

近日台人被高薪誘騙到柬埔寨案件頻傳，而緬甸的「KK園區」號稱東南亞最終站，以活摘器官為人所知。法醫高大成受訪透露器官買賣內幕，腎臟、肝臟、肺臟、心臟等器官要價10萬元至40萬元美金，其中以心臟最為昂貴，過去更聽聞有患者還不出賭債賣腎，最後卻全身器官通通被摘除慘死。

高大成表示，人體器官行情約在美金10萬到40萬元，因心臟只有一顆且需求頗大，要價最高；肝臟可以供給3、4個人用，較便宜，約20萬美元，人體全身的器官加起來可以賣到約新台幣2400萬元，相當值錢。

高大成提到，眼角膜雖也有買家需要，但多是從斯里蘭卡這個國家得手，因該國國民有個傳統，認為「人死了之後一定要捐出眼角膜，否則不能上天堂」，因此眼角膜都是向他們購買，比較不缺欠。

▲▼ 柬埔寨勸退成功 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲警方近來頻頻勸退想去柬埔寨打工的民眾。（圖／記者戴上容翻攝）

高大成指出，據他所知，人體器官販賣在20多年前就已在地下世界悄然進行，當時台灣、美國、加拿大、英國等國家已有足夠醫療技術做器官移植，近年技術轉移到柬埔寨、緬甸，器官來源則是透過詐騙、利誘華人到當地取得。

高大成說，曾有一名患者因還不出賭債，向他透露自己要到中國賣出其中1個腎臟，以新台幣200萬元成交，但該患者在收了100萬元訂金後去了中國，卻從此音訊全無，後來他輾轉得知，該患者早已命喪黃泉，在進行全身麻醉的手術過程中，買家摘下患者所有的器官拿去販賣。

高大成透露，1名負責動摘除、移植器官手術的醫生，單次手術可獲得新台幣100萬元酬勞，他怒指這些人是「醫界的垃圾」，但正所謂殺頭的生意有人做，「這世界就是這樣，給錢就有人做，買賣不會中止，只要人類存在就一定有人做，只是合不合法。」

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