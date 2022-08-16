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逃出KK園區被抓回　豬仔遭毒打30棍「脫光關水牢」！殘忍手法曝

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

▲KK園區外圍有四公尺的高牆，還有鐵絲網通電。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

記者施怡妏／綜合報導

華人被誘騙到柬埔寨電信詐騙案例頻傳，然而緬甸苗瓦迪「KK園區」更被稱為更兇惡的「豬仔煉獄」，把沒有利用價值的受害者強摘器官，屍體拋入公海，凡是逃跑的受害者被抓回，或是業績差的員工，就會被送進「兵部」管理，進行各種變態懲罰，5000人中僅有1人能成功逃出。

名嘴賴憲政在《驚爆新聞線》揭露KK園區的暗黑兵部內幕，KK園區四周有4公尺的高牆，還有鐵絲網通電，克武警都是來自緬甸境內最大的叛軍組織「克倫民族」，定點站哨持槍巡園區，園區裡面「黃賭毒」都有，只要送兵部有一半以上的人都沒出來過，甚至還聽說有人反抗，被之後送進兵部，兩天之後就被「處理掉了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

▲KK園區就如同監獄。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

賴憲政分享案例，有個叫「小楊」的大陸人本來想到泰國去，結果一下車發現竟然被載到KK園區，立刻詢問賠付是多少，對方則回20萬人民幣（約88萬台幣）。接著小楊開始做詐騙工作，因為業績不到，下班後被送去搬磚頭，男生一次搬10塊，女生搬5塊，搬四個小時，只要過程中手軟掉磚，不是被虐打，就是要賠2000泰銖（約新台幣1692元）。

小楊受不了決定逃跑，跳過圍牆之後，KK園區裡的武警立刻出動將人抓回，所幸他立刻投降才沒有被射殺，回來之後先打30棍，打完之後送兵部，開始一連串的殘忍酷刑，先是用水刑，關水牢折磨，接著將人關在房間裡，脫光衣服僅剩一條內褲，兩手綁著銬上手銬，關14小時，不給東西吃，20天之後才被放出來。

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