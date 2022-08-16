正妹好熱！老公狂搧風「老婆後方死亡凝視」　下場芭比Q了：太白目

▲大叔熱心狂搧，就怕正妹熱壞了。（圖／翻攝moment jack IG）



網搜小組／劉維榛報導

近日臉書粉專《寰泰運動新聞》貼出一段南韓球賽花邊影片，讓小編不禁笑虧「完了完了BBQ了...老婆也很熱！」事實上，這是4年前球賽，男子只顧著前面妹子熱，卻不見老婆在後方「死亡凝視」，最後下場還被沒收扇子，讓台灣網友笑歪，「當你祖母塑膠做欸？」

35秒畫面可見，一名穿著黃T恤、綁著馬尾的啦啦隊正妹坐在位子上，低著頭並手拿小電風扇吹涼，而後方一位熱心大叔賣命揮著扇子，從後面幫她散熱。

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搧了許久後，坐後面的老婆似乎怒了，大叔才轉身一看，下秒扇子隨即被沒收，儘管老婆大人戴著口罩，眼神殺氣卻穿透力十足，過程中，大叔似乎還想解釋一番，整個過程全被拍了下來。

▲結果老婆在後面看不下去，隨即把扇子沒收。（圖／翻攝moment jack IG）



事實上，這是4年前影片，如今再度被挖出來討論，更引發85萬人狂重播，紛紛笑虧大叔回家完蛋了，「他搧得不是美女，是老婆的自尊」、「這不是白目，什麼才叫做白目」、「終於找到男子生前的影片」、「搧出來的是風，搧回去的是耳光」、「自做孽不可活」、「是我老公，就讓他晚我7天回家」、「他搧的不是風 是陽壽」。

另一票網友則哭笑不得回應，「先別快下定論，也許是自己的親妹妹也說不定」、「大家都誤會了，其實是爸爸來看女兒」、「說不定是他女兒啊」。