消失2年！百萬流量正妹YouTuber「真的回歸」回應結婚生子問題

▲芒果14日正式回歸。（圖／翻攝Gomango 芒果）



記者鄒鎮宇／綜合報導

來自韓國的Youtuber「芒果」過去來台讀書，經營Youtube頻道分享在台的生活片段，迅速擄獲22萬粉絲訂閱，影片流量突破百萬，然而她2年多前無預警消失，讓不少粉絲非常失望。沒想到，芒果日前遇到回歸，14日再次發出新影片，正面回應外傳的結婚生子謠言。

芒果14日在最新的影片中表示，她兩年前因為私事而回到韓國，沒想到碰上疫情爆發，最後只能繼續留在韓國，現在也有穩定的工作，因此只能利用下班時間拍攝影片。

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▲▼網友認為芒果過去在網咖拍攝的影片是顛峰之作。（圖／翻攝Gomango 芒果）



芒果笑說，她從台灣的朋友那聽說，她消失後開始出現她回去韓國結婚、生孩子等傳言，「絕對不是結婚或生孩子的，這些不是我回韓國的理由」；此外，她回韓國後也會看到網友的留言，得知台灣網友好奇她在韓國的生活，因此鼓起勇氣決定繼續經營，從新開始拍攝影片再做Youtuber。

影片曝光後，許多粉絲紛紛留言，「芒果終於回來了～～好想念芒果」、「果然心心念念的人還是會再一次的出現，等了芒果姊姊2年沒白等」、「女神芒果，終於回來了，超級想念的，期待芒果多拍影片」、「網咖那部巔峰」、「網咖片真是女友感大爆發」、、「忽然毫無消息停更，不信只因為這些片面原因」、「過氣了，現在有Judy可以看」、「韓國youtuber我現在只服Judy」、「芒果>judy好嗎」。

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