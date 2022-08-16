450萬名表3個月就壞了！退稅出境再帶回台修　少一個動作被沒入

▲模特兒佩戴的RICHARD MILLE名表。（圖／公關照）

記者黃哲民／台北報導

吳姓男子2018年搭機從桃園機場入境，被查獲手提行李藏有1支新品售價台幣450萬元的RICHARD MILLE限量名表、卻沒依規定申報，關務署台北關依《海關緝私條例》沒入這支表，吳男提告抗罰，主張受朋友之託，帶表回台檢修走時不準問題，就算補稅頂多只要13萬餘元，沒入處分有違比例原則，台北高等行政法院認定台北關執法於法有據，判吳男敗訴，可上訴。

判決理由指出，高價限量名表價值在於收藏與表彰個人財富、地位，即使計時不準確，也不至於讓整體交易價格從數百萬元，遽降到入境免申報的2萬元門檻以下，何況有機會修好，台北關委請專業廠商鑑定仍有台幣333萬餘元價值，若吳男真是帶回台檢修，大可依法申報並繳納保證金，之後帶表離台就可申請退錢，相關規定在入境前都有明確告示。

▲RICHARD MILLE名表身價不斐，受到許多名人喜愛。（圖／公關照）

RICHARD MILLE是2001年興起的瑞士鐘表高價品牌，號稱已躋身世界十大名表品牌，經典款動輒台幣百萬元起跳，標榜奢華前衛設計，吸引許多富豪名流收藏，包括華人知名女星楊紫瓊、西班牙網球名將納達爾都是品牌忠實顧客。

本案源於吳男在2018年10月11日，從馬來西亞搭乘馬來西亞航空班機抵達桃園機場入境，他走綠線免申報櫃檯通關，被台北關關員攔查發現，他的手提行李內有1支RICHARD MILLE名表，目視判斷為真品、價值遠超出旅客攜帶行李物品入境免稅限額2萬元，因此留置手表委請專業廠商鑑定，確認是真品且完稅價格為台幣333萬餘元。

▲桃園機場入境查驗處。（資料照／記者任以芳攝）

台北關認定吳男攜帶應稅貨物入境、未依規定申報，構成違章行為，2019年7月4日依《海關緝私條例》處分沒入。吳男不甘損失，申請複查、提起訴願設法挽回都失敗，因此提起行政訴訟，主張他是受馬來西亞朋友凌姓男子之託，帶這支手表回台檢修走時不準的問題。

吳男自稱沒有鐘表鑑定專業，但他認為這支表外觀沒鑲嵌貴重寶石，也非古董，又喪失計時功能，應已無市場價值，所以僅以布料簡單包覆，台北關以臆測方式估算手表價值，並任意沒入人民財產，就算依台北關核定的完稅價格計算，頂多補稅13萬餘元，卻直接把手表沒入，已違反比例原則。

法官查明這支名表是2018年6月1日，在北市東方文華酒店內的專櫃以台幣450萬元售出，同年9月9日由凌男辦理退稅後攜帶出境，雖然吳男聲稱受凌男之託帶回來送修，但台北關委託專業廠商鑑定，認為手表外觀無任何刮傷、破裂或毀損，出售僅約3個月，縱然走時不準確，還有修復的可能，參考同品牌同款式手表市場行情，這支表仍有10萬8000美元、折合台幣333萬餘元價值。

法官指《關稅法》規定，進口整修、保養的成品，在進口翌日起6個月內原物出口，免徵關稅，只要入境時據實申報、繳納稅款保證金，之後攜帶原物離境就能申請退還保證金，而機場在入境櫃檯前，已明確告示旅客攜帶物品總值若超過2萬元，應走紅線櫃檯據實申報，吳男若不明瞭，也可現場詢問，吳男是被關員攔查發現，依法已不得補行申報以補稅方式處理。