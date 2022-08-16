　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

450萬名表3個月就壞了！退稅出境再帶回台修　少一個動作被沒入

▲▼ RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴的RICHARD MILLE名表。（圖／公關照）

記者黃哲民／台北報導

吳姓男子2018年搭機從桃園機場入境，被查獲手提行李藏有1支新品售價台幣450萬元的RICHARD MILLE限量名表、卻沒依規定申報，關務署台北關依《海關緝私條例》沒入這支表，吳男提告抗罰，主張受朋友之託，帶表回台檢修走時不準問題，就算補稅頂多只要13萬餘元，沒入處分有違比例原則，台北高等行政法院認定台北關執法於法有據，判吳男敗訴，可上訴。

判決理由指出，高價限量名表價值在於收藏與表彰個人財富、地位，即使計時不準確，也不至於讓整體交易價格從數百萬元，遽降到入境免申報的2萬元門檻以下，何況有機會修好，台北關委請專業廠商鑑定仍有台幣333萬餘元價值，若吳男真是帶回台檢修，大可依法申報並繳納保證金，之後帶表離台就可申請退錢，相關規定在入境前都有明確告示。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE名表身價不斐，受到許多名人喜愛。（圖／公關照）

RICHARD MILLE是2001年興起的瑞士鐘表高價品牌，號稱已躋身世界十大名表品牌，經典款動輒台幣百萬元起跳，標榜奢華前衛設計，吸引許多富豪名流收藏，包括華人知名女星楊紫瓊、西班牙網球名將納達爾都是品牌忠實顧客。

本案源於吳男在2018年10月11日，從馬來西亞搭乘馬來西亞航空班機抵達桃園機場入境，他走綠線免申報櫃檯通關，被台北關關員攔查發現，他的手提行李內有1支RICHARD MILLE名表，目視判斷為真品、價值遠超出旅客攜帶行李物品入境免稅限額2萬元，因此留置手表委請專業廠商鑑定，確認是真品且完稅價格為台幣333萬餘元。

▲▼ 桃園機場入境,嚴查入境班機旅客,防疫計程車全面噴酒精消毒。（圖／記者任以芳攝）

▲桃園機場入境查驗處。（資料照／記者任以芳攝）

台北關認定吳男攜帶應稅貨物入境、未依規定申報，構成違章行為，2019年7月4日依《海關緝私條例》處分沒入。吳男不甘損失，申請複查、提起訴願設法挽回都失敗，因此提起行政訴訟，主張他是受馬來西亞朋友凌姓男子之託，帶這支手表回台檢修走時不準的問題。

吳男自稱沒有鐘表鑑定專業，但他認為這支表外觀沒鑲嵌貴重寶石，也非古董，又喪失計時功能，應已無市場價值，所以僅以布料簡單包覆，台北關以臆測方式估算手表價值，並任意沒入人民財產，就算依台北關核定的完稅價格計算，頂多補稅13萬餘元，卻直接把手表沒入，已違反比例原則。

法官查明這支名表是2018年6月1日，在北市東方文華酒店內的專櫃以台幣450萬元售出，同年9月9日由凌男辦理退稅後攜帶出境，雖然吳男聲稱受凌男之託帶回來送修，但台北關委託專業廠商鑑定，認為手表外觀無任何刮傷、破裂或毀損，出售僅約3個月，縱然走時不準確，還有修復的可能，參考同品牌同款式手表市場行情，這支表仍有10萬8000美元、折合台幣333萬餘元價值。

法官指《關稅法》規定，進口整修、保養的成品，在進口翌日起6個月內原物出口，免徵關稅，只要入境時據實申報、繳納稅款保證金，之後攜帶原物離境就能申請退還保證金，而機場在入境櫃檯前，已明確告示旅客攜帶物品總值若超過2萬元，應走紅線櫃檯據實申報，吳男若不明瞭，也可現場詢問，吳男是被關員攔查發現，依法已不得補行申報以補稅方式處理。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

快訊／台電包商墜奧萬大遊樂區沉沙池　3公里外河床發現遺體

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

社會熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小孩失聯多年　高雄家長報警...又是柬埔寨

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

被囚每天工作17hrs　台男：張安樂救我回來

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

詐騙升級「開價百萬」　誘攝影團：幾人來

即／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

更多熱門

相關新聞

獨／柬返台9人中不排除有共犯

獨／柬返台9人中不排除有共犯

我國外交部駐泰代表處14日接獲泰國政府通報，有12名台灣民眾自柬埔寨入境泰國曼谷蘇旺納普機場，疑似為人口販運案件，泰國警方立即通報台灣駐泰代表處派員到蘇旺納普機場共同查證、經過外館通報刑事局、移民署後，其中3名台灣人是目前台灣警方列管通報的人口販運被害人，台灣警、移民、外交單位立刻緊急通知泰國警方協助處理。

桃機志工助農民採西瓜贈社福團體

桃機志工助農民採西瓜贈社福團體

地圖對台灣標示錯誤遭查扣！大陸嚴查地圖

地圖對台灣標示錯誤遭查扣！大陸嚴查地圖

桃園新景點！「飛機觀景台」8/13開放

桃園新景點！「飛機觀景台」8/13開放

美牛驗出萊克多巴胺！大陸海關宣布：暫停1間美企進口申報

美牛驗出萊克多巴胺！大陸海關宣布：暫停1間美企進口申報

關鍵字：

桃園機場海關據實申報免稅限額

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面