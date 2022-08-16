　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女性擇偶標準提高！研究：男性找不到伴侶「成史上最孤獨一代」

▲▼拒絕求愛。（圖／CFP）

▲研究發現，現代女性挑選伴侶的標準逐漸提高，導致異性戀男子變得越來越孤獨，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

最新研究發現，隨著現代女性挑選伴侶的標準逐漸提高，異性戀男子的約會選擇也隨之遞減，導致男性變得越來越孤獨，而這種情況將持續變得更糟，導致新一代男性成為「史上最孤獨一代」。

據英國網路媒體LADbible報導，夫妻關係與家庭心理學專家馬托斯（Greg Matos）指出，在越來越多男子使用約會APP，讓男性用戶暴增至62%的情況下，女性潛在的配對對象也開始變多，導致女性在選擇配偶時「越來越挑剔」，進而對異性戀男子的約會選擇產生衝擊。

他表示，「我經常聽到25至45歲的女性反覆提到，她們更喜歡『活會』（emotionally available，指未心有所屬）、善於溝通、價值觀相似的男性，因此缺乏情商而不願意改變的男性，長期單身的可能性會越來越高。」馬托斯在《今日心理學》雜誌警告，如今的男性是史上最孤獨的一代，而且情況有可能越變越糟。

▲▼拒絕求愛。（圖／CFP）

馬托斯進一步指出，「建立情感聯繫是維持健康、長久愛情的命脈，但普遍而言，不少家庭一直沒有教會小男孩這些技能，導致男性在情感中容易遭受挫敗。」馬托斯建議，男性可以向心理醫生尋求幫助，探索自己的內心，以「升級」他們的情感遊戲，讓男性的感情生活變得更美滿。

他強調，「這並不是一件不好的事，這意味著你重視自己的內心世界，並充分尊重自身的想法，以便有效地傳達它們，而且這還意味著你將親密、浪漫和情感聯繫，視為值得你付出時間和努力的事。」

儘管女性在尋找伴侶時的標準越來越高，但澳洲研究也發現，隨著年齡的增長，男性也會將受教育程度納入擇偶標準，其中40歲以上的男性是最注重相關層面的一群。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

航空公司：台灣飛「柬埔寨班機」載客率持穩近7成

「美國第一夫人」COVID-19陽性確診　至少隔離5天

普丁檢討美國：拖延「烏克蘭戰爭」　還挑釁中國破壞地區穩定

日華懇會長古屋圭司擬訪台　預定晉見蔡總統

金融分析師赴柬埔寨慘被賣！詐騙手法曝光：受害富婆損失數千萬

養大繼子「爬上床」！65萬粉絲網紅與小15歲鮮肉結婚　今成二寶媽

高配對機率秘訣曝！交友APP「頭像放1物」吸引力狂飆　大小也有影響

海上活春宮！男女坐船「肉色交纏」猛晃　遊客圍觀激情片超嗨

日本保溫材工廠外洩1900公升濃硫酸！　河川恐遭汙染

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

國際熱門新聞

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

歐洲500年最大旱災！飢餓石重見天日

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

後院玩耍被咬　2歲娃反殺50公分長蛇

比柬埔寨更煉獄「KK園區」　主嫌抓到了

中國若鎖台　華爾街日報：將嚴重衝擊全球商業

超勇老闆空手擒匪！比基尼妹美腿猛踹成焦點

只要39元！無印進軍超商「1神物」意外賣超好

任天堂總部火災　未上市遊戲母片傳燒毀

網友邀請遊泰！他突然清醒逃跑得救

日本也爆活體器官買賣　禁說來自窮人

輝瑞執行長、美國國防部長確診

更多熱門

相關新聞

空巢婦女的哀傷　女兒離家揪心巧合

空巢婦女的哀傷　女兒離家揪心巧合

「我最怕的就是女兒跟我有一樣的命運」16歲時叛逆離家、幼稚園時失去媽媽的柯小姐，嚐遍辛苦與痛苦，二女兒也在相同年紀離家了，四女兒也在幼稚園沒有爸爸，讓她悲嘆命運居然傳承下去「感覺就像宿命太巧合」。

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所 目擊者傻眼合力踹門救人

刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所 目擊者傻眼合力踹門救人

房東「加收11天房租」　小情侶：租4天而已

房東「加收11天房租」　小情侶：租4天而已

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」 就診發現擁有男女生殖器官

33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」 就診發現擁有男女生殖器官

女追男主動出擊成功率達7成

女追男主動出擊成功率達7成

關鍵字：

男女擇偶標準孤獨約會APP

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面