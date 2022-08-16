女性擇偶標準提高！研究：男性找不到伴侶「成史上最孤獨一代」

▲研究發現，現代女性挑選伴侶的標準逐漸提高，導致異性戀男子變得越來越孤獨，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

最新研究發現，隨著現代女性挑選伴侶的標準逐漸提高，異性戀男子的約會選擇也隨之遞減，導致男性變得越來越孤獨，而這種情況將持續變得更糟，導致新一代男性成為「史上最孤獨一代」。

據英國網路媒體LADbible報導，夫妻關係與家庭心理學專家馬托斯（Greg Matos）指出，在越來越多男子使用約會APP，讓男性用戶暴增至62%的情況下，女性潛在的配對對象也開始變多，導致女性在選擇配偶時「越來越挑剔」，進而對異性戀男子的約會選擇產生衝擊。

他表示，「我經常聽到25至45歲的女性反覆提到，她們更喜歡『活會』（emotionally available，指未心有所屬）、善於溝通、價值觀相似的男性，因此缺乏情商而不願意改變的男性，長期單身的可能性會越來越高。」馬托斯在《今日心理學》雜誌警告，如今的男性是史上最孤獨的一代，而且情況有可能越變越糟。

馬托斯進一步指出，「建立情感聯繫是維持健康、長久愛情的命脈，但普遍而言，不少家庭一直沒有教會小男孩這些技能，導致男性在情感中容易遭受挫敗。」馬托斯建議，男性可以向心理醫生尋求幫助，探索自己的內心，以「升級」他們的情感遊戲，讓男性的感情生活變得更美滿。

他強調，「這並不是一件不好的事，這意味著你重視自己的內心世界，並充分尊重自身的想法，以便有效地傳達它們，而且這還意味著你將親密、浪漫和情感聯繫，視為值得你付出時間和努力的事。」

儘管女性在尋找伴侶時的標準越來越高，但澳洲研究也發現，隨著年齡的增長，男性也會將受教育程度納入擇偶標準，其中40歲以上的男性是最注重相關層面的一群。