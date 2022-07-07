33歲男每個月血尿一查竟是「大姨媽」　就診發現擁有男女生殖器官

記者魏有德／綜合報導

廣東一名33歲男子長期受到週期性「血尿」困擾，到醫院檢查後才發現，週期性的出血其實是女生才有的「月經」，經過醫院詳細檢查，這名男子體內還有子宮及卵巢等女性生殖器官，讓他完全無法接受。據了解，這名男子被診斷為「真兩性畸形」患者，也就是他同時擁有男性及女性生殖器官。

▲男子每個月的血尿原來是月經所致。（示意圖／記者謝婷婷攝）

《南方網》報導，陳立（化名）從小在旁人和自己心中就是一個男孩子。在青春期的時候，他因為「尿道下裂」接受手術治療。該病症為小便出口異常，在男生年幼時即可發現。這一次手術後，陳立每個月都會發作一次「血尿」並伴隨下腹痛。有一次，他腹痛4小時去檢查，被當作闌尾炎處理，但這種週期性的血尿及腹痛情況依然存在。

困擾不已的陳立決定前往醫院做詳細檢查，沒想到，染色體的分析報告出爐後，發現他的染色體性別竟為女性，20多年來的腹痛及血尿，其實就是女性才會出現的「月經」所致。

▲大陸一名33歲男子同時擁有男女生殖器官。（圖／翻攝星視頻）

陳立長達30多年的男性身份認同，讓他無法接受轉變為女性，因此向醫生強烈要求將自己的女性生殖器官切除，繼續維持男性身份。

負責手術的廣東婦幼保健院主任羅喜平表示，患者的子宮大部分位於腹膜外，小部分位於腹膜內，女性生殖器官解剖位置變異複雜，難度相當大。

經過3小時手術，陳立成功切除女性生殖器官，僅保留男性生殖器官，成為「真・男生」，恢復他原有的正常生活，不過由於病症特殊，他的睪丸沒有生精功能，因此也不具備生育能力。

羅喜平強調，雖然此一病症較為罕見，但家長還是要密切關注孩子的成長發育狀況，尤其在青春期要特別注意孩子的外生殖系統，「對於男孩子來說，要更為關注乳腺發育狀況，如有問題要及時到醫院進行染色體檢查。」