雨都水情不佳！基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

▲基隆麗景江山社區注滿民生用水。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌15日上午要求自來水公司今天務必將民生用水，送到民眾家戶以供儲水，下午則前往信義區，視察麗景江山社區供水情形，自來水公司也已將社區水塔注滿水，住戶拍手叫好，不過林右昌呼籲民眾一起節約用水共度難關。

▲林右昌下午前往巡視缺水最嚴重，麗景江山社區最高點的G區。

林右昌指出，今早視察雙溪地區貢寮壩河水水位低，也造成中正、信義區缺水，他要求自來水公司胡南澤董事長，今天無論如何，對近日停水社區區域，要把水送進來；他下午前往巡視缺水最嚴重，麗景江山社區最高點的G區，樂見水已注入水塔裡。

林右昌表示，等水塔注滿往上打到樓頂水塔後，即可開始供水；雙溪貢寮地區水情不佳，兩個月沒下雨，降雨量只剩不到百分之十二左右，供水吃緊，要等到八月底才有波鋒面降雨，這段期間要節約用水，他呼籲基隆市其他行政區一起節約用水共度難關。

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