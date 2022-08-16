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網傳4千台人陷柬緬　刑事局揭真實失聯數字...泰國3台人將押返台

▲刑事局航警局與移民署任務編組14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局航警局與移民署任務編組，14日深夜在桃園機場接回逃出柬埔寨的台灣民眾9人 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

柬緬詐騙集團誘騙台人事件越演越烈，刑事局16日上午澄清，4千多人為刑事局透過全台警方積極訪查赴柬緬未歸國的總人數，強調並非全部都為「受迫性留滯」，所謂的4千多人中僅有120人目前失聯並向警方求助列管，後續將由警方追查。

但為瞭解國人赴柬狀況，刑事局8月初將近期赴柬未歸台灣民眾彙整後，交由各地區警察局複查，希望藉此掘潛在被害人。警方指出，所謂超過4千國人在柬埔寨，並不等於全部為受迫性滯留，其中也包括合法台商及相關產業就業人數，強調前揭數字不等於在柬緬「失蹤」、「失聯」台灣民眾人數。

刑事局強調，經全台警方積極查訪，4千多名滯留柬埔寨台灣人家屬，目前有近120件失聯個案確定已向警方報案，後續將由警方列管追查，如確有遭受暴力拘禁，將會設法展開積極營救。

刑事局指出：台泰合作於14日在曼谷救出9名台灣人返台案，15日經桃園地檢署檢察官訊問後，認1名何姓男子涉犯意圖詐騙使人出國犯嫌，當庭逮捕並向法院聲請羈押，桃園地院訊問後裁定何嫌應予羈押並禁止接見通信。其餘收容於泰國移民局3名國人，刑事局專案小組近期將協商泰國皇家警察、移民局等單位派員接返國內調查。

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