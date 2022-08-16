2間房借名登記女兒名下！不孝女偷變賣...胞弟關鍵證詞讓她栽了

▲吳姓女子將父母借名登記的台中、汐止區房地產變賣，父母憤而提告背信。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

寵豬舉灶，寵子不孝？北市有對吳姓父母將新北市汐止區、台中市2間房子借名登記給女兒，豈料吳女因與郭姓買家有訴訟上糾紛，竟將台中房子以1500萬價金賣給郭姓買家，達成訴訟上和解；不僅如此，吳女更把汐止區房子出售得手1188萬，吳姓父母知情後，傷心欲絕提告。士林地檢署偵結，依背信罪將吳女提起公訴。

起訴指出，吳姓父母在2012年6月、8月間購買台中市西區民權路、新北市汐止區房屋，並將2間房子借名登記給女兒。吳女明知父母沒有要將房子出售意願，竟在2021年9月3日與郭姓買家簽訂買賣契約，將台中市房地產以1500萬元賣給買家，雙方並在今年4月26日進行移轉登記達成訴訟上和解。

不僅如此，吳姓父母更意外發現女兒早在2021年9月18日就與王姓買家簽訂買賣契約，將汐止區房子以1188萬元出售。

吳女偵查中稱，是父母將房子登記給她讓她變賣，否認有私自出售房地產犯行；她的胞弟指訴稱，父母曾向胞姊表示「勿擅自變賣房子」。

檢方根據仲介提出的不動產買賣契約、吳女與父母LINE對話及吳父提出的房地原擬再過戶給女兒的土地登記申請書、移轉契約書等，認吳女擅自處分借名財產，依背信罪將她起訴。