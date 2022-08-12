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爆乳妹無照酒駕撞死人續押　痛哭：每晚夢車禍想下跪道歉…曝做這行

記者黃宥寧／台北報導

今年6月21日凌晨，新北市淡水區29歲女子林筱路無照竟三度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車回家，高速撞上方姓交管工人當場死亡。檢方10日偵結，依公共危險、過失致死罪將她起訴，在押林筱路（今）12日移審至法院，晚間6時許召開羈押庭。林紮馬尾精神不錯，她坦承犯行並當庭痛哭，稱「每晚睡覺都會夢見車禍場景，想向被害家屬下跪道歉」淚求交保，法院裁定續押。

原定下午5點召開移審羈押庭，因林筱路律見時間過長，延到6時許左右才開庭。在押的林筱路紮馬尾，神情看起來相當穩定。

對於法官問是否認罪，她則坦承犯行，對於以80.76公里高速行駛衝撞入工地，當場撞飛正在執行交通疏導的54歲方姓義交，測值竟高達0.77毫克，也沒有意見。

法官問，喝了什麼酒、多少量，為何喝酒開車上路，有不得不開車原因嗎？她則緩緩說啤酒、紅酒，不清楚多少量，更停頓數秒才回「沒想那麼多」。接著問羈押前做什麼工作，林則回「傳播」月收入8到9萬，更承認去年、今年出境到加拿大、美國是去「打工」。

法官最後問，對於起訴送審有何意見，林筱路突激動啜泣說「我有！我想向被害人家屬下跪道歉」接著指出，她每晚睡覺都會夢見車禍場景，希望法院能予交保，讓她可以向家屬道歉，被羈押什麼事都無法做，為了表示懺悔更手寫一封信要給家屬，最後更表示可以拿出15萬至20萬交保。

▼林筱路3度無照，此次更酒駕撞死方姓工人。（資料圖／記者陳以昇攝）

▲▼淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，移送。（圖／記者陳以昇攝）

她的辯護律師則表示，被告已坦承犯行，本案證據蒐集完畢，且無其他串供、湮滅證據之虞，雖有出、入境紀錄，但也是短期，可用限制出境方式取代羈押，被告也想與被害人談和解，請法院可交保限制住居。

法官諭知，被告坦承刑法第18條之3第3項「於10年內再犯酒駕因而致人於死罪嫌」，且有證人證述等證據，足認被告罪名嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上之重罪，且在2015年有酒駕案執行遭通緝紀錄，衡量趨吉避凶逃避痛苦為人知本性，以被告本案違反義務重大程度，可預期未來經判決刑度應該不輕，又僅保強制險，將來恐面臨高額民事求償，考量其經濟狀況，並非無出國逃匿能力，仍有將當理由足認被告有逃亡之虞。

對此，衡量羈押對被告之人身自由及防禦權所造成之不利益，參酌林女提出願意交保金額，依照比例原則加以衡量公共利益、社會秩序維護及被告人權的保障，認現在尚無有效取代羈押手段，仍有羈押必要，如有不服，5日內可提準抗告聲請撤銷、變更原處分，諭知還押台北女子看守所。

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