　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲蔡姓婦人不捨住院的丈夫身體不舒服，將他把血氧濃度儀器線取下丟往一旁，三軍總醫院趙姓護理師前往協助竟遭蔡婦掐捏手臂。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

三軍總醫院趙姓護理師，因聽見病房傳出心電圖監視器警報器響起，前往查看，發現柯姓病患身上心電圖線路脫落，其妻蔡女認為丈夫身體相當不適，並將血氧濃度儀器線路取下丟往病床，護理師師想進一步協助，慘遭蔡女上前推擠，並抓住其手臂掐捏，導致右前臂擦挫傷。士林地檢署偵結，依違反醫療法等罪將蔡女提起公訴。

起訴指出，趙姓護理師於去年11月21日4時30分，聽到柯姓病患病床心電圖監視器響起，著急前往查看，發現他身上心電圖線脫落，蔡姓妻子認為丈夫相當不舒服，因此再將測血氧濃度儀器線全拆掉並丟在病床旁，護理師也從病房內櫃子取出心電圖貼紙為病患貼上，但蔡女卻上前推擠護理師，並抓住他手臂掐捏，更導致心電圖貼紙散落地面。

事後，呂姓副護理長、陳姓護理師聽聞爭執，立刻進入病房查看並阻止，趙姓護理師同時發現右前臂因被蔡女掐捏導致鈍挫傷，因此決定報警提告。

檢方根據趙姓護理師提出的診斷證明、傷處照片等，認蔡女違反《醫療法》第106條第3項、普通傷害罪，一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，建請法院從一重之普通傷害罪處斷。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
快訊／林智堅退選　蔡英文發聲了！
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

法庭外飆罵「不要臉」！9分鐘連珠炮狂轟對手　悍婦暴走代價更慘

無辜捲感情糾紛　遭夫妻強擄性侵！她灌醉獸男「赤腳逃出」獲救

加油島錢包整個偷走　5萬元1天花光光...東港警26小時逮賊

載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死下場曝光

竹塹中元城隍祭重頭戲「城隍出巡、奉旨賑孤」登場　上百信徒參與

心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

阿嬤遭侵犯！淫狼喬賭債竟壓上床…孫女看監視器急呼救兵

敗家男吸毒吸到妻離子傷　警腳踩手翻越2米圍牆逮10人

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

鄰居姨攔她問「一直聽你在罵小孩，不只一個喔？」　她笑PO7寶貝

噴1300萬買透天！她一算50年「租屋比較划算」崩潰　答案一面倒

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

前棒球國手陰經龍5刀狠殺女友！下場出爐

獨／台女「皮皮」現身！親揭柬埔寨詐騙煉獄

即／國1南下嚴重車禍！3大貨車撞成一團

快訊／議員林穎孟涉貪　與前男友雙雙遭起訴

全家確診隔離　妻敲門赫見「丈夫倒床上」死亡

坑30人騙6千萬　警抄水房主嫌房內嘿咻

轎車男「逼停聯結車」狂敲　下場糗大了

時間管理大師！淫教授劈9女超色對話曝

台中警備隊長身體不適突倒地　搶救不治享年55歲

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

男騎士撞分隔島...安全帽滾30m　嚴重內出血不治

即／高雄哈瑪星驚見女浮屍！　卡小船邊「臉部朝下」

更多熱門

相關新聞

士檢教保中心今揭牌　支持育兒政策

士檢教保中心今揭牌　支持育兒政策

士林地檢署響應「0至6歲國家一起養」政策，從2020年8月開始籌備規劃設置員工子女托育設施，並委託社團法人中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會辦理「職場互助教保服務中心」，經歷5次選址後，選定地檢署第一辦公大樓，並於今（12日）舉行揭牌儀式，將於本月15日開學，預計收托2至6歲學齡前孩童20名，讓員工安心生養子女並兼顧工作。

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

「流產大量出血」拖延服勞務　運大麻E奶網紅遭通緝

14歲少女上網找家教　噁男2度誘上床

14歲少女上網找家教　噁男2度誘上床

客戶賞屋因地板高低差重摔　工地主任被訴

客戶賞屋因地板高低差重摔　工地主任被訴

氣質女律師遭猛撞踩傷　暴走男不道歉還比中指

氣質女律師遭猛撞踩傷　暴走男不道歉還比中指

關鍵字：

違反醫療法傷害護理師心電圖起訴士林地檢署

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面