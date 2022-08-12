心疼老公不舒服！她見護理師一動作秒失控...掐捏手臂挨告

▲蔡姓婦人不捨住院的丈夫身體不舒服，將他把血氧濃度儀器線取下丟往一旁，三軍總醫院趙姓護理師前往協助竟遭蔡婦掐捏手臂。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

三軍總醫院趙姓護理師，因聽見病房傳出心電圖監視器警報器響起，前往查看，發現柯姓病患身上心電圖線路脫落，其妻蔡女認為丈夫身體相當不適，並將血氧濃度儀器線路取下丟往病床，護理師師想進一步協助，慘遭蔡女上前推擠，並抓住其手臂掐捏，導致右前臂擦挫傷。士林地檢署偵結，依違反醫療法等罪將蔡女提起公訴。

起訴指出，趙姓護理師於去年11月21日4時30分，聽到柯姓病患病床心電圖監視器響起，著急前往查看，發現他身上心電圖線脫落，蔡姓妻子認為丈夫相當不舒服，因此再將測血氧濃度儀器線全拆掉並丟在病床旁，護理師也從病房內櫃子取出心電圖貼紙為病患貼上，但蔡女卻上前推擠護理師，並抓住他手臂掐捏，更導致心電圖貼紙散落地面。

事後，呂姓副護理長、陳姓護理師聽聞爭執，立刻進入病房查看並阻止，趙姓護理師同時發現右前臂因被蔡女掐捏導致鈍挫傷，因此決定報警提告。

檢方根據趙姓護理師提出的診斷證明、傷處照片等，認蔡女違反《醫療法》第106條第3項、普通傷害罪，一行為觸犯2罪名，為想像競合犯，建請法院從一重之普通傷害罪處斷。