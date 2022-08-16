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屏東近50人被騙赴柬！這鄉鎮最多人受騙　立委展開「搶救大作戰」

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

近日民眾至柬埔寨打工遭詐被囚案件頻傳，屏東縣政府警察局截至15日止受理轄內42件，其中原鄉佔17件（6男11女），被騙人數以三地門鄉最多，已會同刑事局、台中市警方共同查獲1名蔡主嫌收押，另3件報請屏東地檢署偵辦中。

屏東縣警察局截至15日已受理出國詐騙案件42件，其中原鄉就佔了將近三分之一，共17件（6男11女），且以三地門鄉人數為最多。目前刑事局國際科統合指揮屏東縣警局、台中市警方共同查獲1名蔡主嫌，全訊後也將蔡嫌聲押獲准。

屏東縣警方表示，近來國人遭詐騙集團誘騙出國求職案例增多，引起政府與國人高度重視，縣警局分析詐騙集團透過網路社群平台、電信簡訊等媒介傳送標榜高薪、包吃包住、邊工作邊玩、免經驗免學歷、工作性質為網路社群打字PO文、傳訊息、客服人員。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

此外，詐騙集團也會安排同伴，以分享工作經驗或拍攝入住高級飯店、手拿大把鈔票、遊玩影像等假象，誆稱海外工作輕鬆有錢賺又可遊玩，還會請被害人邀集親朋好友一起參與，如有招募親友參加則會另給予紅利獎金與以人多彼此會有照應等理由，來降低被害人戒心與博取信任，再強調會負責被害人安全，並稱詐騙者本身已賺大把鈔票了，如果被害人猶豫考慮太久，就要把機會讓給別人等威脅利誘話術誘騙被害人出國求職。

為了能多方宣導，警方運用臉書粉絲專頁分享宣導圖卡或刑事局宣導短片等防詐資訊，並由縣府傳播暨國際事務處於電視台(每小時一次)以跑馬燈推播宣導，同時要求各分局運用社區治安座談會議與派員每週至少3次至各村里辦公室(尤其先至原民部落)運用廣播器宣導，並於宗教活動、市集、車站等人潮較多場合派員到場宣講防詐宣導。

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另於父親節前夕拍攝「別讓父親節成為天倫夢碎日」防詐短片，經「Global Anti Scam Org全球反詐騙組織」於臉書轉傳分享，縣警局刑警大隊臉書粉絲專頁自8月7日推播至今已破1萬觀賞人次，從7月底強化宣導10多天來，縣內已沒有原民朋友出境柬埔寨的紀錄。

對此，立委伍麗華也在臉書發文，表示自己近日都在忙著處理「人口販運搶救大作戰」，「還有好多孩子等待被救援，所以還是要鍥而不捨，不要放棄希望。」、「一個不能少，每一個生命都很寶貴，讓原力一起迸發！」

▲屏東縣警方使出混身解數防詐，避免民眾被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

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