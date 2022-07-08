2022全國優質東方美人茶評鑑比賽　竹縣茶農楊瑞隆榮獲特等獎

▲2022全國優質東方美人茶評鑑比賽。（圖／龍潭區農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022年全國優質東方美人茶評鑑比賽，8日於桃園龍潭區農會展開；由各縣市農會推薦報名，總參賽點數共計373點(共計3,730斤茶葉)，經過茶業改良場評審委員嚴格的評比，成績揭曉，特等獎由新竹縣峨嵋鄉茶農楊瑞隆榮獲。另外也評選出8名頭等獎、15名二等獎、20名三等獎等獎別。其中，龍潭區就囊括了5名頭等獎得主，可謂最大贏家。

東方美人茶為台灣特產，桃園市政府辦理全國東方美人茶評鑑比賽已有10多年，透過茶農朋友的技術切磋及推廣行銷層面的提升，讓國產之東方美人茶受到國內外民眾的肯定與青睞，加上栽種過程不噴灑農藥，而且原料精選一心二葉茶芽製成，須採人工採收，因此東方美人茶產出品質更讓人放心。

東方美人茶早期稱之為椪風茶，茶菁於每年芒種（端午節前後）期間採收，經小綠葉蟬叮咬後產生「著蜒」效應，散發著獨特的果香及蜜香，充滿著夏日的馥郁芬芳。烘焙過後的東方美人茶，葉身呈白、黃、綠、紅、褐五色相間，沖泡後茶湯呈現瑰麗的琥珀色，猶如絕色美人漫舞水晶杯中。

為了讓評鑑更具象徵性識別，特別規劃出茶葉分級包裝的制度，並於茶罐外加上「防偽封籤」及QR code讓民眾得以掃描朔源，有了嚴格把關，讓民眾再購買的同時，除了能即刻了解產品的細節,也保障了消費者的權益。