酒後跨坐老翁胸腹猛毆喊：打死他　真的出人命！火爆男判決曝

▲53歲陳姓男子於士林區社正公園喝酒，酒後與不認識的謝男發生口角後竟瘋狂毆打對方，謝男經搶救不治身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

無冤無仇！北市士林區53歲陳姓男子於社正公園喝酒，酒後與不相識的79歲謝姓老翁爆口角，竟將人推倒並跨坐在謝翁胸腹間徒手瘋狂毆打，李姓路人經過嚇壞不斷制止並叫救護車，但陳男卻不斷嘶吼「我要打死他，打死他剛好」，奄奄一息謝翁經送醫仍不治身亡。士林地院審結，依犯傷害致死罪，處有期徒刑3年8月。

去年9月10日晚間10時25分許，右手只剩大拇指的陳男，酒後因不滿79歲謝姓老翁出言制止，雙方當場爆口角，陳男一時不爽將謝翁推倒在地，再以跨坐方式，不斷毆打他的頭部、胸、腹部，導致被壓在地的謝翁無法自由活動、呼吸。

此時，李姓路人經過，看見老翁仰躺在地沒有動靜，上前制止陳男，但陳男因盛怒仍坐在謝身上，甚至對路人怒吼「我要打死他，打死他剛好而已」並叫路人「打電話報警」。謝翁被送往醫院急救，隔日1時16分宣告死亡，經解剖後，發現是因陳男坐在胸腹間毆打，受外力壓迫，導致呼吸道及肺臟通氣受阻造成窒息引起呼吸衰竭死亡。

法官認，陳男因前案才執行完畢約3年之久，此次偶然發生口角動手，2人並非有何仇恨，迄今因無經濟能力而未與謝姓老翁家屬達成和解，犯後坦承犯行，態度尚可，兼考量自述有國中畢業教育程度、已婚1小孩已成年，無業靠社會救助領殘障補助，依傷害致死罪，處有期徒刑3年8月。全案可上訴。