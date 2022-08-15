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飛柬埔寨被戴頭套！他靠「1招反轉」騙過黑幫　退休警：2天就回台

記者曾筠淇／綜合報導

近日台人赴柬埔寨工作卻遭詐騙、囚禁的事件頻傳，引發社會高度關注。退休的資深刑警高仁和日前就在節目上表示，他有個朋友「靠1招」反騙詐騙集團，最後成功從柬埔寨返台。招數曝光後，也讓主持人鄭弘儀直喊「聰明！聰明！」

本站日前報導《孩困柬埔寨「爸媽急付149萬贖金」　惡劣內幕曝！詐騙：也死無對證》，「全球反詐騙組織」（GASO）的成員SAMMY日前上節目《新聞挖挖哇》公開詐騙集團內幕，事後主持人鄭弘儀則表示，對於詐騙案，「重點還是在你的護照跟手機不能交出來」，就算是出國旅遊，只要這兩樣東西被控制住，「那你就慘了！」

而資深刑警高仁和則接著表示，他日前有個朋友說要去柬埔寨，結果2天後就成功返台，「他怎麼回得來呢？因為他爸爸教他說，你先去把護照辦遺失」，登機的時候，雖然是使用新辦的護照，不過出關遇到拿著頭套的詐騙集團人員之後，則是把舊的護照、報遺失的護照給對方。

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▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲好友手上有2本護照。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

高仁和直呼，「很聰明溜回來，第二天就回來了！」他也進一步解釋，好友當時是要出國做博弈的，所以爸爸得知後才會想到這一招，故意辦遺失護照並拿到新護照，然後用新護照登機，卻交給詐騙集團舊護照，換言之，好友有「兩本護照，一本報遺失，一本是新的護照。」

雖然成功回台，不過好友則說，「這輩子不敢再去了！」鄭弘儀聽完則直喊「聰明！聰明」，而且下車馬上被頭套戴住，那時要再來想辦法也真的來不及了，「恐怖！」

不過，根據「護照條例」第31條規定，若將護照交給他人或謊報遺失以供他人冒名使用，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣50萬元以下罰金。

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