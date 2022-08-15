快訊／本土BA.5暴增33例！今本土+15596　另增22死

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增15596例本土個案，另增196例境外和22例死亡。而今日本土BA.5也一次暴增33例，分別是北部22例，中部8例，南部3例，其中有7例是兒童、青少年，26例成人，目前皆無重症案例，全國BA.5陽性佔比是15%。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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今日新增15,596例本土病例，為7,310例男性、8,284例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,084例)、桃園市(1,973例)、臺中市(1,897例)、臺北市(1,789例)、高雄市(1,286例)、臺南市(971例)、彰化縣(686例)、苗栗縣(521例)、新竹縣(494例)、新竹市(362例)、雲林縣(361例)、宜蘭縣(352例)、屏東縣(348例)、花蓮縣(274例)、南投縣(267例)、嘉義縣(227例)、基隆市(227例)、金門縣(126例)、嘉義市(126例)、臺東縣(121例)、澎湖縣(97例)、連江縣(7例)。

▲指揮中心公布8/15新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

今日新增33例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，為16名男性、17名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部22例、中部8例、南部3例，確診日介於7月5日至8月8日，其中20人已初步疫調，共匡列相關接觸者78人，其中21人已檢驗陽性。

另今日新增也新增1例BA.4本土個案為北部30多歲男性，8月5日出現喉嚨輕微不適等症狀，8月9日自行快篩陽性，當日就醫採檢PCR陽性確診(Ct：16)，同住家人3人同日採檢及快篩亦皆為陽性，目前均居家照護/隔離中。

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