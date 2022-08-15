租白牌車裝闊「賴在女友家」　他偷提款卡請司機盜領露餡

▲曾姓男子租白牌車裝闊，卻偷走女友金融卡盜領約2萬元。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾姓男子透過網路結交女友後，時常租用白牌車到女友家，營造自己有專屬司機的假象，卻趁女友不注意的時候，偷走金融卡，交給白牌車司機去提款約2萬元，女友發現存款被盜領後，找曾男抱怨，曾男竟勸不要報警，才被女友察覺有異報警，經白牌車司機作證事發經過，台北地檢署15日依詐欺等罪起訴曾男。

據了解，20多歲的曾男原為酒店幹部，很會用甜言蜜語博取女子芳心，讓女子甘願幫忙支付開銷，2021年間，曾男在網路上認識被害人後，2人發展成男女朋友的關係，曾男也時常去女友家休息。

特別的是，曾男每次去女友家，都會租用白牌車接送，讓女友以為他有一定的身分地位，才會有專屬司機，某一次，曾男趁女友不注意，偷走女友皮包內的金融卡，假借去拿外送食物，把卡片交給白牌車司機，請司機代為提款。

曾男等司機把提領的約2萬元現金送回來，再把金融卡偷偷塞回女友皮夾，幾天後，女友發現戶頭裡的錢不見了，打電話告訴曾男，曾男劈頭就問「妳是在懷疑我嗎」，女友解釋只想找人訴苦，曾男卻又勸「不要報警」，還說這種小案子，警察不會處理的。

女友掛了電話覺得曾男反應奇怪，直接向警察控告曾男盜領，曾男矢口否認犯罪，檢警根據監視器找到實際操作ATM的白牌車司機，司機證實曾男請他代領，檢察官因此認定曾男犯罪嫌疑重大，依法提起公訴。