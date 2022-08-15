全台首座「綠電」車站！台東站設太陽光電棚架　一年回饋金87萬

▲臺東站為全國首座「被太陽光電板守護的綠電車站」。（圖／台鐵局）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局資產開發中心花蓮營業所針對臺東站區建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區規劃設置太陽光電棚架，為全國首座「被太陽光電板守護的綠電車站」，每年可減少的碳排量相當於2座大安森林公園，一年回饋金可達87萬。

台鐵局表示，台東站整個站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩（KW）。

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▲▼臺東站區建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區設置太陽光電棚架。（圖／台鐵局）

露天的人行道、停車場、計程車排班區則維持原使用用途，規劃設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩。

整個站區設置總容量達1,513.415瓩（約1.51MW），每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量(CO2)約82萬5,017公斤，相當於2座大安森林公園，臺鐵局每年收取售電回饋金約87萬元以增裕營收。

台鐵局表示，在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置。計程車排班區加裝太陽光電棚架，則可讓司機免於日曬雨淋。