2022新竹市玻藝節9月9日盛大舉行　看5G琉璃光影互動展演

▲2022新竹市玻璃設計藝術節將在9月9日盛大舉行。（圖／新竹市政府文化局）

實習記者徐芷儀／綜合報導

第13屆「新竹市玻璃設計藝術節」9月9日至25日將會在新竹公園盛大展出，代理市長陳章賢宣布，此次2022玻藝節以「透明大百科 Glasspedia」為主題，現場規劃展覽、市集、科技藝術裝置等4大主題展區，讓民眾能夠盡情探索日常中玻璃的100種可能面貌。

今年玻璃設計藝術節主題為「透明大百科 Glasspedia」，策展人無氏製作負責人吳孝儒期望觀眾在為期17天的展覽裡，從物理、生活等多元面向中，探索玻璃在日常裡的各種可能性。

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文化局局長張馨之表示，主視覺靈感來自玻璃原料「矽砂」。矽砂先經過高溫加熱，變成「SiO2二氧化矽—石英玻璃」，採用水藍色主調和溫潤流體線條，來傳達清新、透澈意象，為了呼應展覽主軸「透明大百科」精神，以日常生活中的7種玻璃用品，象徵動態的書本翻閱感，強調玻璃與生活間微妙而緊密的關係。

▲活動現場帶來玻璃與光影的互動展演。（圖／新竹市政府文化局）

文化局表示，主視覺設計將橫向延伸至4大主題展區，風livehouse主展館採用143個玻璃杯，來呈現「透明大百科Glasspedia」主視覺，展覽核心關注在每個人日常生活。新竹公園廣場中央展區「透明苑」則是串聯玻璃藝術節各場域的5G科技大型藝術裝置，帶來玻璃與光影的互動展演。

文化局特別提醒，自9月9日起連續3個週末，將在新竹公園設置「透明市集」，現場有循環主題店家，及20多家工藝、設計、飲食等風格攤位，邀請各位前往參觀。