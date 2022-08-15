如何破解Deepfake？交友遇「線上換臉」詐騙　1動作秒曝原形

▲ Metaphysic公開破解Deepfake的方法。（圖／翻攝自Metaphysic官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

深偽技術（Deepfake）近年淪為新興犯罪工具，台灣就曾發生網紅「小玉」將A片女優換臉，製作女星、政治人物成人片謀利的案件，網路交友Deepfake詐騙事件也開始出現。不過國外AI技術公司發現，這種技術其實存在漏洞，只要要求對方做一個動作，就能馬上讓他現出原形。

美國聯邦調查局（FBI）先前警告，有心人士會在參加企業視訊徵才時使用Deepfake換臉，藉此竊取公司財務及機密資料。英國AI內容創作公司Metaphysic為研究Deepfake技術的極限，進行一系列測試，發現在進行視訊通話時也能使用此技術，將自己的臉換成名人的臉，但僅有「臉部正對鏡頭」時才能發揮完美效果。一旦用戶將臉部向左或向右轉90度，假臉就會立刻露餡，現出原本的五官，用手遮住臉部也會使Deepfake失靈。

網路上有不少Deepfake免費軟體，YouTube上許多熱門影片就是用免費的「DeepFaceLab」製作，而這個軟體還有能夠將人臉即時換成名人的DeepFaceLive版本，但側面換臉效果不佳，可能生出額外的眼睛或眉毛。

▲ 使用Deepfake軟體可在視訊通話時換臉成名人。（圖／翻攝自Metaphysic官網）

Metaphysic示範可見，視訊通話時若使用DeepFaceLive便可一秒換臉成為大咖演員，且不分性別，正面效果幾可亂真，但轉到側面就會出現詭異的疊影或變形。因此若懷疑視訊對象偷偷換臉，只要請對方向左或向右轉90度，就可輕鬆看出真假。

Metaphysic說明，除了名人以外，多數人的側面照不會在網路上流傳，因此Deepfake模擬側臉的效果目前有限，但克服這項缺陷可能只是早晚問題。

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