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史上最大容量iPhone 14 Pro要來了！　傳具備2TB儲存空間

▲iPhone 14 Pro Max相機將更向外凸起。（圖／取自AppleInsider）

▲iPhone 14 Pro系列傳推出2TB容量。（圖／取自AppleInsider）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果iPhone 14系列即將登場，價格、顏色、功能等資訊也不斷曝光，據傳iPhone 14 Pro系列最大會提供到2TB容量，相當於一台桌上型電腦的儲存空間。

事實上，研調機構TrendForce先前就預測，iPhone 14、14 Max儲存空間將會自128GB起跳，最大到512GB；iPhone 14 Pro兩款型號的儲存空間起步可能為256GB，並有512GB及1TB的選擇。

不過，不少外媒紛紛指出，蘋果會把128GB及1TB兩種選項移除，並在iPhone 14 Pro系列中額外加入最大2TB容量儲存空間，若是成真，將會是iPhone歷年來最大容量機型。

據傳iPhone 14 Pro系列會有更快的A16晶片，4800萬像素後置鏡頭，支援8K影片錄製、前置鏡頭自動對焦、更快的RAM和常亮顯示等新功能。

此外，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max可能會比前代上漲100美元，起售價約落在1099美元（約台幣32800元）和1199美元（約台幣35900元）起，平均售價將上漲15％。

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