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中國賭博頭目被捕　全球反詐騙組織：詐騙集團「KK園區」物主之一

▲衛星圖片顯示位於緬甸妙瓦底的KK園區儼然成為一個獨立的聚落，外人難以援駐。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

▲近日在泰國被捕的中國賭博頭目，可能為緬甸「豬仔」地獄「KK園區」的物主之一。（圖／翻攝GOOGLE MAP） 

記者林彥臣／綜合報導

泰國警方13日表示，曼谷當局拘留了一名有爭議的中國商人，他因涉嫌經營非法線上賭場而被國際通緝。全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）在臉書指出，這個被捕的中國商人是緬甸「豬仔」地獄「KK園區」的物主之一。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，40歲的佘志江（She Zhijiang音譯）自 2012 年以來一直在逃避中國當局的追查，他在柬埔寨和緬甸克倫邦的水溝谷（Shwe Kokko）進行備受爭議的大型博弈事業，以及在菲律賓的彩票企業。

泰國警方表示，他的泰國簽證在10日晚上被移民拘留後被取消，正在等待引渡請求。

《法新社》指出，國際刑警組織（Interpol）對佘志江祭出紅色通緝令，在中國被指控非法經營賭場有關罪行，最高可面臨10年監禁。

紅色通緝令指出，佘志江出生於中國湖南持有柬埔寨護照，非法所得高達2220萬美元（約新台幣6.6億）幾乎已經移轉到國外，有一名被騙了一大筆金錢的中國受害者自殺身亡。

緬甸媒體報導指出，佘志江於2017年獲得柬埔寨公民身分，但具體詳情不清楚，柬埔寨政府規定，個人只要捐贈給政府25萬美元（約新台幣749萬）就可以授予公民身分。

中國與泰國之間有引渡條款，但是完成所有流程可能需要幾個月的時間。

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