屏東14原民被騙赴柬！抓交替後全失聯　村長每天廣播：有去無回

▲屏東縣政府警察局 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警方連日來積極清查縣民近1年來前往柬埔塞人數，至今(14)日止有27人，其中有14人是原住民，發現有已經前往柬埔寨的原住民，以高薪、工作輕鬆等名義，誘騙原民到柬埔寨，已報請檢察官展開追查，並會同立委伍麗華聯手救人。

國人赴柬埔寨打工遭詐騙、甚致被賣、遭控制等不法案件一再發生，為營救受困柬埔寨的國人，行政院已成立政院層級專案小組加強處理。

屏東縣動員警力清查，去年10月迄今天為止，有27位縣民出國前往柬埔寨，其中原住民有14位，都是成年人，且以青年為止。警方積極清查發現，有原住民已在柬埔寨，他們利用FB、line及特殊族群以高薪、工作輕鬆等名義，招攬族人前往工作，卻一去不回頭，讓家人很著急。

據悉，對方持續利用這管道招攬，但由於對方到柬埔寨後也未曾回國，不知道對方是否還活著，還是人已不在，詐騙集團卻持續利用該管道持續行騙，警方已報請檢察官展開追查，會同立委伍麗華艱進行營救作業。

而為避免再有原民被騙，警方一方面每天一早就透過村長兩次廣播，也利用各種集會、族人聚會等場所宣導，提醒原民朋友「高薪、工作輕鬆」攏係假，「柬埔寨有去就無回」。

從7月底進行宣導，10多天來，已沒有原民朋友出境柬埔寨的紀錄，初步收到預期成果，屏東縣警方將持續宣導，避免國人出國受害。

而立委伍華臉書PO文「從７月開始，從北到南，紛紛接到多起陳情，案情雷同被限制行動，高薪吸引年輕人到柬埔寨工作，最後卻是要家人高價贖回年輕人。

陳情的家屬說「我的孩子到當地回傳訊息的方式變得不一樣….，回傳的照片不像是自己孩子穿著的樣子…..懷疑孩子在那邊是被人監控….」， 憂心不已。

