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南韓暴雨14人死亡、7500人逃離家園　氣象廳長嘆：是氣候變遷害的

▲▼南韓首爾8日降下致災性豪雨。（圖／路透）

▲南韓首爾8日降下致災性豪雨。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）與江原道等中部地方從8日起降下致災性暴雨，就連氣象廳長都難以解釋這場暴雨的成因，隨著滯留鋒面南移，忠清圈（忠清南北道、大田、世宗）進入雲雨帶的範圍內，至今共累計14人死亡、6人失蹤，約7500人逃離家園，預估南韓境內各地從明（15）日至17日還會降下時雨量50mm的降雨。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，截至14日上午11時（台灣時間上午10時），南韓中央災難安全對策本部的統計結果顯示，共累計14人死亡（首爾8、京畿道4、江原道2）、6人失聯（京畿道2、江原道2、忠清南道2）、26人輕重傷（首爾2、京畿道23、忠清南道1）。

隨著雲雨帶往南移動，忠清南道扶餘郡14日上午6時，在短短的一小時內就降下110.6mm的雨量，打敗過去8月最大時雨量的紀錄。如此驚人的雨量，也造成扶餘郡恩山面羅嶺里附近一輛貨車慘遭水流沖走，車內2名乘客失聯，目前消防當局派出220多名人力、20多輛裝備前往現場協助搜救。

儘管因目前雨勢已稍有趨緩，當局已經解除豪雨特報，但估計南韓境內各地仍會降下時雨量30mm的暴雨。

▲▼南韓江原道春川市衣巖壩。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓江原道春川市衣巖壩。（圖／達志影像／newscom）

南韓氣象廳預報分析官禹鎮圭（유진규，音譯）於14日表示，「隨著高溫潮濕的空氣從西北方流入，15日凌晨起京畿道東部、江原道一帶將開始降雨，之後受到滯留鋒面影響，15日下午起至16日凌晨之間的中部地方、16日上午至17日的南部沿海地區將開始降雨。」

他在分析中指出，受到來自西北方雲雨帶的影響，京畿道東部、江原道一帶有可能於15日凌晨發佈豪雨特報，15日下午起降下時雨量50mm的強降雨，預估15至16日的降雨量介於50至100mm，「不過因為滯留鋒面快速移動，累積降雨量可能會減少，不會比8至9日的降雨量還要來得多。」

今年6月升任南韓氣象廳長的俞熺東（유희동）受訪時表示，8日晚間首爾的降雨簡直是來得又快又急，光是當天晚上首爾銅雀區新大方洞1個小時內的降雨量就高達141.5mm，創下首爾的最高紀錄，而新大方洞8日當天的累積降雨量達381.5mm，更是刷新1907年開始氣象觀測以來的紀錄。

俞熺東在氣象廳的工作經驗長達30餘年，他坦言8日降在首爾的致災性暴雨是非常罕見的現象，「除了氣候變遷，我想不到究竟是什麼現象可以解釋這場暴雨的成因。」

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