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14歲少年買藍寶堅尼　女孩想去他家被要求先「讓我看看」

▲▼14歲少年買藍寶堅尼　女孩想去他家被要求先「讓我看看」。（圖／翻攝抖音）

▲張師嘉在抖音炫富，受到大量關注。（圖／翻攝抖音）

文／香港01

近日，北京14歲少年張師嘉因在抖音炫富引起關注。他宣布「喜提」藍寶堅尼（Lamborghini）豪華跑車，卻認為自己很「低調」；有不相識的女孩在留言詢問能否去他的豪宅玩，他則回覆要求對方先傳照片給他「看看」。

「北京上流社會的生活既簡單又任性」，有網民周四（11日）寫道，「一個叫張師嘉的網友突然就火了，很多網友聞訊去圍觀他了，主要是看到了北京上流社會的孩子到底怎麼生活。」

據網民截圖顯示，張師嘉小小年紀就喜歡玩跑車，但玩的不是模型車，而是數百萬至千萬級的超跑。8月10日他在抖音實名帳號宣布：「14歲提人生第一輛蘭博基尼是什麼體驗……」，配圖顯示，他擁有的是一輛今年最新款藍寶堅尼Huracán，北京售價約為400萬元人民幣（約1775萬新台幣）。

張師嘉的帳號也顯示，他家中有一個豪車車隊。還有一大房間，專用於陳列他收集的玩偶，其中包括一比一的鋼鐵俠。由他和朋友的對話，可發現張師嘉朋友都稱他為「少爺」，他也很享受這一稱呼。有一女網友問「少爺」，能否去他家玩，他回應：「照片看看」。

不過，張師嘉的抖音帳號周四（11日）已刪除全部內容，並設定為不准評論。《香港01》周五（12日）晚上9時在微博搜尋「張師嘉」，顯示「抱歉，未找到『張師嘉』相關結果」，關鍵詞疑似被屏蔽。

▲▼14歲少年買藍寶堅尼　女孩想去他家被要求先「讓我看看」。（圖／翻攝抖音）

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