爽吃迴轉壽司！妹子轉頭驚見「超噁一幕」爆衝擊：以後只敢用點的

▲原PO直喊，以後只敢用點餐的方式了。示意圖，與本文無關。（圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果去迴轉壽司店用餐，除了能從迴轉台任意拿取，也能直接點餐。就有一名女網友發文表示，日前她去某家迴轉壽司店吃飯時，轉頭竟見「超噁一幕」，讓她瞬間理解為何很多人會選擇直接點餐。貼文曝光後，也引發熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「終於明白為什麼不要拿迴轉盤上的東西」為題發文，提到她之前和朋友去吃壽司時，正巧轉頭往後方看，結果竟發現有個阿姨伸出手，將蓋在盤子上的「蓋子」打開，並將鼻子湊過去聞味道。

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原PO表示，雖然現在是「非常時期」，但阿姨聞壽司仍是將口罩拿下，而且幾乎每盤壽司都遭殃，實在很噁心。對此，她也不禁擔憂直呼，之後如果再次光顧，一定改用點餐的方式。

▲有該家連鎖店的員工透露，如果客人用點的，他們一定會現做。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「我都直接點，完全不敢拿」、「疫情之後都不敢去吃迴轉壽司」、「上次去吃，不知道隔壁哪桌的男人連打5分鐘的噴嚏，超噁，只敢用點的」、「還看過有人拿了一陣子又放回去，超噁」、「我看過很多類似的事情，有看到其他小孩去拿裡面的生魚片，然後再丟回去的，真心不敢拿迴轉台上面的東西，讓人很害怕」。

此外，還有在該迴轉壽司連鎖店工作過的網友補充說明，「去年因為疫情真的有停用迴轉鏈過，只開放螢幕點餐，前pt路過」、「客人用點的一定要現做，廚房有監視器在拍，在職pt路過」、「平板點餐的所有餐點都是現做！完完全全不會拿鏈子上的」。

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