王浩宇檢舉蔡壁如論文抄襲！　德明科大6聲明啟動審理：秉持公正

▲王浩宇檢舉蔡壁如論文涉及抄襲。（圖／蔡壁如國會辦公室提供）



記者許展溢／台北報導

前桃園市議員王浩宇昨檢舉民眾黨立委蔡壁如論文涉及抄襲，當事學校德明財經科大今（14日）發出聲明表示，對於檢舉絕對秉持公正客觀態度，也啟動相關審理事宜，請各界別再散播不實資訊。

德明財經科大聲明：

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近日有關王浩宇先生檢舉本校畢業生蔡壁如碩士論文事件，本校聲明如下：

一、本校一向辦學嚴謹，對於民眾檢舉或陳情事件均秉持公正客觀之態度處理。

二、針對王浩宇先生於8月13日(六)寄信予本校資訊學院林建福院長以及資管系系主任、指導教授檢舉本校畢業生蔡壁如之碩士論文有不當引用，請校方召開學術委員會審議一事。當日林院長已回覆王先生請其向本校教務處提出檢舉。此乃根據「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定第三條，若經有舉者，應由檢舉人以書面載明具體事實及檢附相關證據並具名及連絡電話與地址、向本校教務處提出檢舉。

三、本校教務處當日隨後收到王浩宇先生檢舉信件並依「德明財經科技大學學生違反學術倫理案件處理規定」啟動相關審理事宜。

四、另針對王浩宇先生所收到來自於MogengSong（mogeng2016@gmail.com）信件一事，經本校查證：首先，該不明身分之寄件者使用的是非本郵件帳號，再者·王浩宇先生寄予本校的檢舉信件僅限教務長、院長、系主任、指導教授知悉，並末轉寄給校內任何教職員，故無所謂本校教職員email回覆院長之情事。

五、敬請各界勿散播不實資訊，若有損本校聲譽，本校保留法律追訴權。

六、以上聲明，敬請各界諒察。

▲德明財經科大聲明。（圖／翻攝德明科大官網）

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