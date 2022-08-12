堅下鵬上！藍：蔡英文要向國人道歉　換共犯鄭運鵬「換湯不換藥」

▲林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

針對民進黨因論文抄襲風波決定撤換桃園市長參選人林智堅，國民黨表示，台灣社會對於道德是非有基本標準，總統蔡英文以個人力量試圖打破是非黑白，「換堅」的結果可說是台灣社會的反撲！國民黨強調，蔡英文無視林智堅論文抄襲對台灣學術倫理的傷害，仍在民進黨中執會上力挺護短，造成社會價值的嚴重偏差，如今決定「換堅」，蔡英文應該先向全民道歉。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，林智堅論文抄襲經過台大學倫會認證，已經是不爭的事實，民進黨意圖以「換堅」來斷尾求生，但掩蓋不了過程中民進黨包庇、硬拗、傷害台灣大學學術聲譽的惡質行徑。國民黨強調，台大是台灣最高學府，國際聲譽卓著，任何人、任何政黨都不應該毀滅台大，應該要捍衛台大。蔡英文身為台大校友，竟為一個人要毀滅台大。

王育敏指出，林智堅論文抄襲事件爆發以來，民進黨動員綠營網軍不斷以扭曲事實的訊息帶風向、攻訐在野黨或台大教授，甚至連民進黨內為維護台大聲譽的發言也遭受抨擊，如此毫無理性的惡質攻擊，已經造成社會的民心不安與價值混亂，民進黨應該遏止相關行徑、蔡政府應該撤查相關作為。

王育敏也表示，民進黨從力挺到撤換，顯現林智堅論文抄襲的事實，已經讓其誠信完全破產，過程中，林智堅不但不承認自身的錯誤行為，還控告揭發此案的台北市議員王鴻薇，以及身兼中華大學董事長的民進黨發言人李妍慧控告國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、台北市議員游淑慧、立委賴香伶等。民進黨意圖以訴訟方式掩飾自己的心虛、轉移抄襲的事實，國民黨呼籲蔡英文應該要求林智堅、李妍慧等撤告，並為誣告出面道歉。

針對民進黨決定換上民進黨立委鄭運鵬參選桃園市長，國民黨表示，即便民進黨撤換論文抄襲的「主角」林智堅，但換上為林智堅狡辯護航的「共犯」鄭運鵬，根本是換湯不換藥，顯然民進黨對於林智堅的論文抄襲並未誠心認錯，「堅下鵬上」只是為了選舉利害所做出的政治操作，鄭運鵬參選的正當性不足，整個民進黨的護航集團、包庇共犯若仍不認錯，相信不論換誰上場參選，桃園市民皆無法接受。

國民黨強調，鄭運鵬曾說「閱讀過林智堅市長論文相關資料，相信林市長確為原創」，如果鄭運鵬堅信林智堅的論文原創，為何會願意頂替林智堅出征？若願意取代參選，是否就承認林智堅的論文抄襲已無法硬拗？鄭運鵬必須先說清楚、講明白。

國民黨表示，從蔡英文主席拉全黨為違反學術倫理的抄襲行為背書時，民進黨已經喪失社會道德的底線，國人並不在乎民進黨一黨的存亡，更不在意民進黨的桃園市長換誰參選，但民進黨硬扯護短、不惜攻訐台大學術聲望的政治手段，已經讓「綠色執政、完全破功」，人民無法再信任民進黨能正派施政。

