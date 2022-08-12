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林智堅「記者會1句話」有玄機！網全聽懂了：不用退選吧

▲▼民進黨中央記者會，林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅確定退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因陷論文抄襲風波，稍早正式宣布退選。不過，林智堅在記者會上仍絕口不認「抄襲」，反而是說自己不夠努力、有寫作上的瑕疵，而這段話就讓大票網友看不下去，不禁直呼「原來是瑕疵，不是抄襲」、「只是瑕疵而已，不用退選吧」。

林智堅在記者會上先為論文風波造成的社會紛擾表達歉意，接著表示自己過去因為錯過學習的黃金時期，出社會以後才會選擇進修，但是卻因為「我個人的不夠努力以及寫作的瑕疵」，衝擊台大和中華大學寧靜的校園，這些都不是他所想看見的。

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林智堅也提到，他很抱歉沒有完成大家所託付的任務，「半途成為傷兵離開戰場」，但清白是一輩子的，「因此，我選擇離開桃園市長選舉的戰場，在另一個戰場捍衛自己的清白，讓選舉回歸正軌。」

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林智堅不認抄襲。（圖／記者林敬旻攝）

不過消息一出，就有不少網友對「寫作的瑕疵」這種說法感到匪夷所思，「寫作上的瑕疵是什麼啊」、「是寫作上的瑕疵還是道德瑕疵」、「小瑕疵而已何必退」、「不是抄襲是瑕疵」、「既然堅定的說寫作瑕疵，不是抄襲，幹嘛退」、「寫作上的瑕疵，年度金句，以後可通用了」、「從今以後抄襲正名為寫作瑕疵」、「寫作瑕疵＞類抄襲」、「寫作瑕疵，有些人什麼都不會，就很會開發新名詞」。

還有些網友不留情面表示，「退選還是拗」、「從頭到尾不認錯道歉，當人民傻了嗎」、「笑死還是不認」、「要退還不乾脆坦白」、「小智始終不認錯，真的很棒」、「聲明說的像受害者，有沒有搞錯」、「看吧，所以哪裡認錯」、「都是抹黑啦，智堅沒有輸」。

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