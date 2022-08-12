兒童染疫重症死亡達16%　醫示警小小孩「晚發型MIS-C」恐拖2個月

▲指揮中心8/12記者會，林口長庚醫院副院長邱政洵說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心預估本月中下旬可能會有一波BA.5疫情，疾呼幼兒接種新冠疫苗。林口長庚醫院副院長、感染科專家邱政洵今（12）日出席指揮中心疫情記者會時表示，國內12歲以下兒童染疫超過66萬，重症死亡率達16.1%。重症兒童併發症以MIS-C為最多，臨床觀察也發現，在5歲以下小朋友族群有「晚發型MIS-C」現象，確診到出現症狀可能長達2個月。

邱政洵報告時指出，國內疫情近期進入平原期，每天新增確診5000例18歲以下兒少，當中有過半數都是10歲以下，容易發生新冠併發症。

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▲台灣每日確診兒童病人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計我國兒童染疫情況，到8/8為止12歲以下已經有66萬5135人確診，當中有322例中症，155例重症，而且重症中死亡有25例，重症死亡率達到16.1%。邱政洵指出，兒童常見併發症當中，最特殊的就是兒童多系統發炎症候群（MIS-C），統計到8/8為止已有90例，是兒童重症排名第一位。

邱政洵解釋，MIS-C通常在確診新冠之後2週～6週發生，主要症狀為個案會再發燒、且血液各種發炎指標上升並有2個以上器官系統出現症狀，最常見的是腸胃道系統的腹瀉、腹痛、嘔吐等，其他還包括有皮膚黏膜系統的皮膚出疹、眼睛充血；中樞神經系統方面也可能受影響，可能出現頭暈、暫時性神志變化等。

▲ MIS-C兒童資料。（圖／指揮中心提供）

邱政洵說明，進一步分析兒童確診之後發生MIS-C時間，平均是32天左右；其中10歲以上兒童發生時間的中位數是確診後34天，5~10歲兒童的中位數26天，5歲以下孩童的中位數是29天。

值得注意的是，雖然不同年紀平均天數都差不多，但分布有點不同，5歲以下幼兒有出現兩群，分別是18~19天還有50~55天。邱政洵解釋，臨床觀察5歲以下小朋友確診，有一群發生時間比較晚，會再50幾天甚至2個月，提醒家長要特別提高警覺，打疫苗是最好的預防措施。

邱政洵強調，兒童接種新冠疫苗可以減少感染新冠後的MIS-C發生。根據丹麥研究報告顯示，該國發生Delta流行時，相對於沒有接種疫苗的小朋友，有打疫苗族群發生MIS-C風險是9.9萬個確診者有一人發生，至於沒打疫苗者則是每3400個確診者就有一人，打疫苗的降低風險保護效力可達90%以上，同樣情況也發生在Omicron流行時。





▲▼接種疫苗可降低感染後引發MIS-C的風險。（圖／指揮中心提供）