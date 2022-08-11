老公外遇生女...年初二還陪小三回娘家　正宮怒告一原因慘敗

▲花蓮一名人妻抓到老公外遇生子，她氣炸怒告，花蓮地院審理後卻因人妻超過時效，判她敗訴。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名林姓女子和老公結婚後，意外發現老公不但外遇，還和小三生下一名女兒，但更讓她心寒的是，老公竟連大年初二都在小三家過，讓她怒對老公和小三2人提告求償120萬元。花蓮地院審理後，卻判正宮敗訴。

林姓人妻向法官主張，她和老公結婚後，卻發現老公不但外遇出軌，還和小三生下一名非婚生子女，就連去年大年初二她前往小三住處時，還沒進門就看見老公的車子停放在外面，老公更是直接當場向她認錯，坦白外遇事實，並對她表示，「我是對不起你」、「我對不起你們沒有錯」等語，讓人妻終於忍無可忍，怒對老公和小三提告求償120萬元。

庭審時，老公則向法官坦承他和小三之間，確實有一個女兒，不過女兒早在2006年就出生，而老婆則在2016年就已經知道女兒的存在，主張老婆提告已超過時效。

老公也反控，林姓人妻更是長年拒絕和他行房，還嘲笑他的性能力，諷刺他不事生產，動不動就對他冷暴力，更要求夫妻間「各過各的」，主張兩人關係早已名存實亡。

花蓮地院勘驗相關證據後指出，老公去年大年初二時，本應陪著老婆回娘家，但他卻騎機車前往小三家中，甚至還在小三中所經營的洗衣店中幫忙打掃，認定2人確實有侵害正宮配偶權；不過從正宮所提供的相關錄音譯文中，認為老公和小三並非2人單獨約會，難指有嚴重侵害正宮配偶權事實，而從正宮另外所提供的照片來看，僅可看出老公所停放的機車，並無法證明其他侵權。

法官也說，老公確實在2006年和小三生下一名女兒，但正宮卻遲至去年9月提告，已超過至少10年，認為時效已消滅，判正宮敗訴。全案仍可上訴。