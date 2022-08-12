林智堅若「第一時間認錯」將穩贏？　網友：現在難收拾了

▲林智堅深陷論文風暴。（圖／記者湯興漢攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅被台大認定論文抄襲，總統蔡英文還為此下令全黨「挺堅」，引發網路正反聲浪。就有一名網友表示，如果林智堅在第一時間認錯，並自請學校懲處，應該還是有機會「穩贏」，不過有其他網友認為，即使不認錯變成現在這樣，最後還是會贏，「開票那天就知道了」。

一名網友在PTT政黑板以「小智第一時間認錯應該還是穏贏對吧？」為題發文，表示如果小智（林智堅）第一時間認錯，再用一些理由像是「以前沒讀書不知道這樣不行」，或是「太忙沒想這麼多」搪塞過去，最後自請學校懲處，「以台灣人的個性、綠營側翼超會凹的作文水準以及目前優勢」，也許還能把林智堅塑造成一個「會認錯的聖人」，而不是像現在賠上全黨。

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許多網友看完都紛紛表示認同，「認錯頂多就是被笑/被酸一陣子，搞成這樣已經無法收拾了」、「認錯真的穩，但凹那就全黨配一人下去囉」、「對，哪知道有人這麼不要臉」、「當初認錯穩贏，大家根本沒多在意學歷，坳到抹黑百姓抹黑台大反而害全黨，戰略失敗」、「現在就是下不了台，一直硬拗，拉著全黨陪葬」。

部分網友則認為就算論文抄襲，林智堅還是穩贏，「智堅贏面還是很大」、「不認錯還是穩贏啊，開票那天就知道了」、 「對，但是現在還是會贏」、「搞不好就是知道穩贏才那麼不要臉啊」。