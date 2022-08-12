設計師忘了她全下班！女子「染髮到一半」傻眼：頭還沒洗被關在店

▲女子頭上的染劑都還沒沖掉就被關在沙龍裡，讓她非常傻眼。（圖／翻攝自抖音／@eloisewright___）



實習記者林郁婷／綜合報導

英國一名女子近日到美髮沙龍染髮，沒想到髮廊員工忘了她還在，竟全部都下班回家，讓她獨自在店裡，頭髮上還留著染髮劑沒沖掉。女子將這個窘境錄下來上傳網路，詢問網友現在該怎麼辦。

根據《鏡報》報導，擁有超過34萬名粉絲的抖音網紅萊特（Eloise Wright），最近她在影片中分享去染髮遇到的插曲。她表示，自己和設計師預約下午3點染髮，對方幫她的頭髮上完色後，只說了待會會有人來幫忙沖掉，接著就去旁邊和朋友聊天，等到過了一段時間，萊特才驚覺所有人都下班了，甚至把店鎖起來，留下她還頂著染髮劑坐在位置上。伊洛伊斯決定發影片跟網友分享這次誇張的染髮經歷，並詢問粉絲該怎麼辦。

看到影片的粉絲們都相當擔心，所幸後枇有員工回來，幫萊特把染髮劑沖掉，但她也在另一支影片中無奈表示，「我得自己吹頭髮」。

網友們都認為這個體驗實在太糟糕了，紛紛建議萊特不要付錢，「我希望你沒有付錢，這太荒謬了」、「我會不付錢就離開」、「不應該留下任何人希望你從來沒有付過錢！」