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壽山猴驚傳滅門血案　「媽媽中毒抱著小孩不能動」疑6年前慘案重演

高雄柴山近日連續傳出獼猴離奇死亡案，還有隻不到3歲的小猴皮下多點出血，被發現時已全身僵硬。（圖／台灣獼猴共存推廣協會提供）

▲高雄柴山近日連續傳出獼猴離奇死亡案，還有隻不到3歲的小猴皮下多點出血，被發現時已全身僵硬。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄柴山以面山望海的多元自然景觀和豐富動植物生態聞名，沿途可見的猴群更吸引大量觀光客前往朝聖，但近日「台灣獼猴共存推廣協會」接獲多起獼猴死亡案件，發現獼猴遺體出現不正常的皮下出血，疑似誤食老鼠藥所致，而附近鮮有農家，懷疑是人為刻意下毒害命，可能是6年前的「毒猴犯」重出江湖，期望附近民眾幫忙指認，別再有無辜生命受害。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟表示，協會從6月底陸續接獲民眾通報，至今已有5起台灣獼猴不正常死亡案件，光是龍泉寺就出現3隻，還有1隻不到3歲的幼猴被發現時全身僵硬，遺體上的不正常現象更讓她皺緊眉頭。

「小猴子的腹部側邊和肛門都有出血，如果是車禍，不會有這樣多點的狀況發生。」林美吟提到，獼猴遺體多半是在登山口和寺廟等「車輛罕至」的地方被發現，車禍等意外的可能也就大幅降低，而其中一隻母猴身有瘀青，幼猴身上多處出血，種種跡象都顯示恐是老鼠藥害命，目前正在進行毒物檢驗，救援過程的生離死別更讓她萬分心痛。

台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟懷疑連續獼猴死亡案恐是遭惡意下毒，希望附近民眾幫忙注意可疑人士。（圖／翻攝林美吟臉書）

▲台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟懷疑連續獼猴死亡案恐是遭惡意下毒，希望附近民眾幫忙注意可疑人士。

「有一隻媽媽中毒了仍在保護幼猴，直到最後一刻都不願放手。」林美吟說，上月中收到民眾通報，有隻母猴倒臥在寺廟的角落，並長時間抱著幼猴沒有動彈，協會人員評估後認定其狀況有異，便立刻展開救援。

母猴當時已奄奄一息，但看到救援人員出現仍奮力反抗、大聲嘶吼，盡全力守護懷中的孩兒，而最終母猴因情況嚴重，緊急送醫仍回天乏術，幼猴則幸運無恙，目前由動物園照養中，但失恃的孩子每天都在找尋母親的蹤跡，一次次探索卻換來一次次的失望，幼猴落寞的身影也讓照護人員萬分不捨。

幾乎「每周一死」的密集度也讓林美吟害怕恐是多年前的血案重演。林美吟提到，從2014年開始壽山便頻繁傳出毒猴事件，2年間共計有146隻記名的獼猴疑因中毒而失蹤與傷亡，當時的猴群幾乎被「滅門」，兇手卻逍遙法外至今，現有新的族群進駐，她擔憂悲劇會再次發生，懇求附近民眾幫忙注意。

有隻母猴上月被發現抱著幼猴倒臥寺廟角落並久久不能動彈，台灣獼猴共存推廣協會將牠們緊急送醫，母猴最終仍不幸身亡。（圖／台灣獼猴共存推廣協會提供）

▲有隻母猴上月被發現抱著幼猴倒臥寺廟角落並久久不能動彈，台灣獼猴共存推廣協會將牠們緊急送醫，母猴最終仍不幸身亡。

「現在就像是大海撈針，連下毒的時間都很難確認。」林美吟說，協會有在警方的陪同下到附近販售老鼠藥的店家做排查，但證據有限加大調查難度，目前已拜託員警加強巡邏，高雄市動保處也協助調查，並幫忙將獼猴屍體送驗，期望能盡快釐清事實。

「台灣獼猴其實跟人非常相似，人猴之間應該要共存，而非不斷的傷害。」林美吟提到，大眾對獼猴總有搶食、兇惡等刻板印象，但「野生動物就是這樣」，有食物在面前就會想吃，其實把食物收好、保持距離，並對獼猴有更進一步的了解便能減少大部分的衝突，希望身為「萬物之靈」的人類能與動物們和諧相處，並呼籲主管機關對老鼠藥進行管理，避免再有無辜生命受害。

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