欠收服！超商「寶可夢仙草奶凍」有新角　妙蛙種子、傑尼龜都來了

▲超可愛「寶可夢仙草奶凍」有新角色了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

第2波要跟上！超商限定吃的療癒「寶可夢仙草奶凍」有新角色了，除了原先的皮卡丘、伊布外，這次找來妙蛙種子、小火龍、傑尼龜一起加入戰隊，同樣把3個可愛角色直接印在仙草上，只要淋上冰涼奶油球後就會瞬間現形，可愛爆表，即日起限定開賣，鐵粉快來收服。

▲▼妙蛙種子、傑尼龜造型仙草奶凍超Q。

「全家X黑丸嫩仙草」聯手推出史上最萌「寶可夢仙草奶凍」，使用關西仙草乾慢火熬煮而成，首波先派出皮卡丘、伊布登場，萌樣直接被刻印在仙草上，只要淋上奶油球就能看可愛身影，再搭配外包裝的寶貝球紙盒，根本捨不得吃，而第2波終於登場，這次一口氣找來妙蛙種子、小火龍、傑尼龜一起加入，超Q模樣超級欠收，即日起於全門市限定開賣。

▲▼7-11推超Q蠟筆小新咖啡牛乳、紅茶牛乳。（圖／記者周姈姈攝）

另，蠟筆小新鐵粉則不能錯過7-11開賣的「蠟筆小新咖啡牛乳&紅茶牛乳」，不僅有著超可愛小新包裝，拿在手上超級吸睛，2款乳含量50%，咖啡牛奶喝起來甜而不膩香氣十足，紅茶牛奶則是使用阿薩姆與錫蘭2種茶葉製成，順口到不行，趕緊衝買一波。

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