今天衝一波！超商「大杯極選拿鐵買1送1」爽喝3天

▲全家限時3天指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸！全家即日起連3天於全門市祭出「Let’ s Café大杯極選拿鐵買1送1」，加碼還有濃靜岡抹茶拿鐵也享買1送1優惠。另，7-11也於APP推「6大咖啡飲品」優惠，其中，濃萃美式可是只要32元就能喝到，咖啡控先囤再說。

全家即日起至8月14日於全門市祭出「Let’s Café大杯極選拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯極選拿鐵就送「大杯極選拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月15日至8月21日期間換完；另，期間再加碼喝「私品茶濃靜岡抹茶拿鐵買1送1」。

▲7-11限時5天於APP祭出6大咖啡飲品優惠。

另，7-11即日起至8月16日也於OPEN POINT行動隨時取推出「6大咖啡飲品」優惠，品項包含CITY CAFE濃萃美式咖啡6杯188元、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯188元及CITY PRIMA精品拿鐵3杯188元，其中，超濃美式換算下來只要32元就能喝到，划算到不行，且同品項、同規格及同價位可冰熱互換，以上優惠每人各限購2組，兌換期限至111年9月30止。

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